  Campeonato Brasileiro: confira onde assistir aos jogos da 12ª rodada
Futebol

Campeonato Brasileiro: confira onde assistir aos jogos da 12ª rodada

Brasileirão será agitado com duas partidas no sábado (24), cinco no domingo (25) e um na segunda (26). Fique por dentro dos horários, locais e como acompanhar o seu time do coração
Redação de A Gazeta

23 jun 2023 às 18:14

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 18:14

Palmeiras, Botafogo e Flamengo tem rodada decisiva no Campeonato Brasileiro Crédito: Cesar Greco/Palmeiras; Vítor Silva/Botafogo e Marcelo Cortes/Flamengo

Sábado (24)

  • Fluminense x Bahia
  • Horário: 18h30
  • Local: Maracanã
  • Transmissão: Premiere
  • Cruzeiro x São Paulo
  • Horário: 21h
  • Local: Independência
  • Transmissão: SporTV e Premiere

Domingo (25)

  • Grêmio x Coritiba
  • Horário: 16h
  • Local: Arena do Grêmio
  • Transmissão: Premiere
  • Palmeiras x Botafogo
  • Horário: 16h
  • Local: Allianz Parque
  • Transmissão: TV Gazeta e Premiere
  • Santos x Flamengo
  • Horário: 18h30
  • Local: Vila Belmiro (portões fechados)
  • Transmissão: Premiere
  • América-MG x Internacional
  • Horário: 18h30
  • Local: Independência
  • Transmissão: Premiere
  • Bragantino x Goiás 
  • Horário: 18h30
  • Local: Nabi Abi Chedid
  • Transmissão: Premiere

Segunda (26)

  • Vasco x Cuiabá
  • Horário: 21h
  • Local: São Januário (portões fechados)
  • Transmissão: SporTV e Premiere

