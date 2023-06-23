Campeonato Brasileiro: confira onde assistir aos jogos da 12ª rodada

Sábado (24)
- Fluminense x Bahia
- Horário: 18h30
- Local: Maracanã
- Transmissão: Premiere
- Cruzeiro x São Paulo
- Horário: 21h
- Local: Independência
- Transmissão: SporTV e Premiere
Domingo (25)
- Grêmio x Coritiba
- Horário: 16h
- Local: Arena do Grêmio
- Transmissão: Premiere
- Palmeiras x Botafogo
- Horário: 16h
- Local: Allianz Parque
- Transmissão: TV Gazeta e Premiere
- Santos x Flamengo
- Horário: 18h30
- Local: Vila Belmiro (portões fechados)
- Transmissão: Premiere
- América-MG x Internacional
- Horário: 18h30
- Local: Independência
- Transmissão: Premiere
- Bragantino x Goiás
- Horário: 18h30
- Local: Nabi Abi Chedid
- Transmissão: Premiere
Segunda (26)
- Vasco x Cuiabá
- Horário: 21h
- Local: São Januário (portões fechados)
- Transmissão: SporTV e Premiere