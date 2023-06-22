Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Adidas e MLS lançam bola dos Vingadores para possível estreia de Messi
Pelota Nova

Adidas e MLS lançam bola dos Vingadores para possível estreia de Messi

Duas bolas foram criadas para a ocasião: uma preta e branca contendo os principais heróis da franquia (como Homem de Ferro, Hulk, Thor e Capitã Marvel) e outra em homenagem ao Capitão América
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jun 2023 às 18:09

Publicado em 22 de Junho de 2023 às 18:09

Bola dos Vingadores lançada pela Adidas
Bola dos Vingadores lançada pela Adidas Crédito: Adidas/Divulgação
O Jogo das Estrelas da Major League Soccer (MLS) contará com uma bola de futebol inspirada no filme "Os Vingadores". A liga americana, que tem parceria com a Adidas, divulgou que a bola do Jogo das Estrelas será customizada com os heróis da icônica série da Marvel.
Duas bolas foram criadas para a ocasião: uma preta e branca contendo os principais heróis da franquia (como Homem de Ferro, Hulk, Thor e Capitã Marvel) e outra em homenagem ao Capitão América -por causa do Dia da Independência dos EUA, comemorado em 4 de julho.
Além das bolas, foram criados modelos de calça e blusa de moletom para os atletas usarem antes da partida. Tanto a Adidas, quanto a MLS, estão comercializando os produtos em seus respectivos sites para os Estados Unidos. 

Possível estreia de Messi

O MLS All-Star Game acontece no dia 19 de julho (numa quarta-feira), no Estádio Audi Field, em Washington, D.C. Esse amistoso reunirá as principais estrelas da liga americana em um jogo contra o Arsenal, da Inglaterra.
O astro Lionel Messi, novo reforço do Inter Miami, deve compor o time da MLS e poderá fazer sua estreia no futebol dos EUA.

Veja Também

Fluminense e Atlético-MG ficam no empate em Volta Redonda pelo Brasileiro

Neymar admite erro e se desculpa com namorada após rumores de traição

Campeonato Brasileiro: confira onde assistir aos jogos da 11ª rodada

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados