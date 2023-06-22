Fluminense e Atlético-MG ficam no empate em Volta Redonda pelo Brasileiro

Fluminense e Atlético-MG empataram no Raulino de Oliveira Crédito: Marcelo Goncalves/Fluminense

O Fluminense empatou com o Atlético Mineiro em 1 a 1 na noite desta quarta-feira (21), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. A partida marcou a estreia de Felipão no comando da equipe mineira. Guga (contra) fez o gol do Atlético aos 34 minutos do primeiro tempo e Samuel Xavier marcou para o Fluminense aos 45 minutos da primeira etapa.

O empate colocou o Fluminense na 5ª colocação com 18 pontos, mesma pontuação do São Paulo. O Atlético Mineiro foi à 19 pontos e se manteve na 4ª posição.

O time comandado por Fernando Diniz recebe o Bahia, neste sábado (24), no Maracanã, às 18h30 (de Brasília). Por outro lado, o Atlético vai até o Castelão enfrentar o Fortaleza, também no sábado e no mesmo horário do Tricolor Carioca. As duas partidas são válidas pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Jogo

O jogo começou muito travado. Com duas marcações muito fortes, as equipes não conseguiram criar nos primeiros 15 minutos e a bola acabou ficando muito presa ao meio-campo. O Fluminense teve uma chance com Cano e o Atlético também teve uma com Paulinho, que acertou a trave.

Atlético cresceu após os 15 primeiros minutos. A partida começou a se desenrolar e com uma marcação muito forte na saída de bola do Fluminense, o Galo conseguiu controlar o jogo e levar mais perigo à meta de Fábio, tanto que abriu o placar em um gol contra de Guga.

Após abrir o placar, o Atlético continuou melhor na partida, com mais controle do jogo e deu poucas chances ao Fluminense. No entanto, o Tricolor conseguiu, em um ataque, empatar o confronto na reta final do primeiro tempo com Samuel Xavier.

O segundo tempo começou e o Galo logo dominou o meio-campo, subiu as suas linhas para forçar o erro na saída de bola do Fluminense e concentrou o jogo pelo lado direito, o que deu resultado e exigiu boas defesas de Fábio.

O Fluminense pouco conseguiu criar. Encaixotado pela forte marcação atleticana, o Tricolor chegou poucas vezes ao ataque e Diniz, ao ver o time sem conseguir trocar passes com precisão, mexeu no time.