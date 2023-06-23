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Vasco anuncia a saída de Maurício Barbieri do comando técnico

Treinador foi desligado do clube após a derrota para o Goiás na última quinta-feira (22). Além dele, o auxiliar técnico Maldonado e o preparador físico Gustavo Araújo também deixam o clube
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2023 às 14:51

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 14:51

Mauricio Barbieri concede entrevista coletiva na apresentação como novo técnico do Vasco
Barbieri chegou ao Vasco no início do ano, mas não correspondeu o esperado pela torcida Crédito: Daniel RAMALHO/VASCO
O Vasco anunciou de forma oficial a saída do treinador Maurício Barbieri do comando técnico do clube. O comunicado foi feito na tarde desta sexta-feira (23) pelas redes sociais do Cruzmaltino. Além dele, o auxiliar técnico Maldonado e o preparador físico Gustavo Araújo também foram desligados.
A demissão veio após uma sequência de 10 jogos sem vitória e 7 derrotas no período, que levaram o Vasco a 19° colocação do Campeonato Brasileiro. Com a saída de Maurício Barbieri, o atual treinador do Sub-20 cruzmaltino, assume a equipe profissional de forma interina.

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