Campeonato Brasileiro: confira onde assistir aos jogos da 10ª rodada

Sábado (10)
- Coritiba x Santos
Horário: 16h
Local: Couto Pereira, Curitiba
Transmissão: Premiere
- Corinthians x Cuiabá
Horário: 18h30
Local: Neo Química Arena, São Paulo
Transmissão: Premiere
- Atlético-MG x Bragantino
Horário: 18h30
Local: Mineirão, Belo Horizonte
Transmissão: Premiere
- Bahia x Cruzeiro
Horário: 18h30
Local: Arena Fonte Nova, Salvador
Transmissão: Premiere
- Botafogo x Fortaleza
Horário: 21h
Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
Transmissão: Premiere
Domingo (11)
- América-MG x Athletico-PR
Horário: 11h
Local: Independência, Belo Horizonte
Transmissão: Premiere
- São Paulo x Palmeiras
Horário: 16h
Local: Morumbi, São Paulo
Transmissão: TV Globo (SP)
- Internacional x Vasco
Horário: 16h
Local: Beira-Rio, Porto Alegre
Transmissão: TV Gazeta
- Flamengo x Grêmio
Horário: 18h30
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Transmissão: Premiere
- Goiás x Fluminense
Horário: 18h30
Local: Hailé Pinheiro, Goiânia
Transmissão: Premiere