  • Campeonato Brasileiro: confira onde assistir aos jogos da 10ª rodada
Futebol

Campeonato Brasileiro: confira onde assistir aos jogos da 10ª rodada

Brasileirão será agitado com cinco partidas no sábado (10) e cinco no domingo (11). Fique por dentro dos horários, locais e como acompanhar o seu time do coração
Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Junho de 2023 às 14:51

Brasileirão 2023 está sendo marcado por jogos eletrizantes a cada rodada Crédito: Redes Sociais (Santos F.C), Daniel Ramalho (Vasco) e Lucas Uebel (Grêmio)

Sábado (10)

  • Coritiba x Santos
    Horário:     16h
    Local: Couto Pereira, Curitiba
    Transmissão: Premiere

  • Corinthians x Cuiabá
    Horário:     18h30
    Local: Neo Química Arena, São Paulo
    Transmissão: Premiere

  • Atlético-MG x Bragantino
    Horário:     18h30
    Local: Mineirão, Belo Horizonte
    Transmissão: Premiere

  • Bahia x Cruzeiro
    Horário:     18h30
    Local: Arena Fonte Nova, Salvador
    Transmissão: Premiere

  • Botafogo x Fortaleza
    Horário:     21h
    Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
    Transmissão: Premiere

Domingo (11)

  • América-MG x Athletico-PR
    Horário:     11h
    Local: Independência, Belo Horizonte
    Transmissão: Premiere

  • São Paulo x Palmeiras
    Horário:     16h
    Local: Morumbi, São Paulo
    Transmissão: TV Globo (SP)

  • Internacional x Vasco
    Horário:     16h
    Local: Beira-Rio, Porto Alegre
    Transmissão: TV Gazeta

  • Flamengo x Grêmio
    Horário:     18h30
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Transmissão: Premiere

  • Goiás x Fluminense
    Horário:     18h30
    Local: Hailé Pinheiro, Goiânia
    Transmissão: Premiere

