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Na Argentina

Fluminense perde para River e desperdiça chance de avançar na Libertadores

Mesmo com a derrota, o Fluminense segue na liderança do Grupo D da Libertadores, com nove pontos. O River foi a sete e assumiu a segunda colocação momentânea
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jun 2023 às 23:53

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 23:53

O River Plate venceu o Fluminense na noite desta quarta-feira (7), por 2 a 0, em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.
Libertadores
Lima (ao fundo), lamentou o resultado ruim do Fluminense diante do River Plate Crédito: Agustin Marcarian/Reuters/Folhapress
Beltrán e Barco, de pênalti, fizeram os dois gols do jogo na Argentina. Ambos saíram no segundo tempo.
Sufocado pelo adversário em boa parte da partida, o Fluminense chegou ao ataque poucas vezes e não conseguiu deixar tudo igual.
Um empate no Monumental de Núñez teria dado a classificação para o time carioca.
Mesmo com a derrota, o Fluminense segue na liderança do Grupo D da Libertadores, com nove pontos. O River Plate foi a sete e assumiu a segunda colocação momentânea.
O Fluminense volta a campo no próximo domingo (11), quando visita o Goiás, às 18h30 (de Brasília), pela 10ª rodada do Brasileirão. Na Libertadores, o Flu tem compromisso marcado no dia 27 de junho, quando recebe o Sporting Cristal, às 21h, pela última rodada da fase de grupos. No mesmo dia e horário, o River Plate encara o The Strongest, na Argentina.

Racismo

Nos arredores do Monumental de Núñez, diversos torcedores com camisas do River Plate foram flagrados fazendo gestos racistas em direção a ônibus que chegavam com a torcida do Fluminense. Os registros foram publicados nas redes sociais.
Dentro do estádio, o jogo contou com casa cheia. Havia a expectativa de que a Tribuna Sívori Alta ficasse fechada após um torcedor cair do setor e morrer na partida entre River Plate e Defensa y Justicia no último final de semana. Após analisar o local e colher os documentos necessários, os peritos liberaram a presença de torcedores na arquibancada.

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