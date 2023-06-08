Avião que será usado pelo Palmeiras chega ao Brasil

Chegou ao Brasil nesta quarta-feira (7) o avião comprado por Leila Pereira, presidente do Palmeiras, para uso do clube. A aeronave deverá estar a disposição para voos a partir de julho.

O avião foi adquirido em janeiro por uma das empresas de Pereira e estava em Portugal, antes de decolar para o Brasil. O modelo Embraer E190-E2 conta com 114 lugares de tem um custo aproximado de US$ 58 milhões (R$ 285 milhões).

Avião do Palmeiras comprado pela presidente do clube, Leila Pereira Crédito: Leila Pereira/Instagram/Reprodução

Em entrevista à ESPN, em março, Leila Pereira disse que a aeronave vai ajudar a equipe a resolver problemas de logística.

"O clube está sempre à mercê da disponibilidade da aeronave, horário para viajar, é desgastante demais esse deslocamento para os atletas. Então conversei com meu marido e decidimos comprar a aeronave da Embraer."

Segundo Leila Pereira, o avião será alugado pela sua empresa ao Palmeiras. "Para deixar bem transparente", disse.