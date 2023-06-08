Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Avião que será usado pelo Palmeiras chega ao Brasil
Aeronave própria

Avião que será usado pelo Palmeiras chega ao Brasil

O modelo Embraer E190-E2 conta com 114 lugares de tem um custo aproximado de US$ 58 milhões (R$ 285 milhões)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 jun 2023 às 15:48

Publicado em 08 de Junho de 2023 às 15:48

Chegou ao Brasil nesta quarta-feira (7) o avião comprado por Leila Pereira, presidente do Palmeiras, para uso do clube. A aeronave deverá estar a disposição para voos a partir de julho.
O avião foi adquirido em janeiro por uma das empresas de Pereira e estava em Portugal, antes de decolar para o Brasil. O modelo Embraer E190-E2 conta com 114 lugares de tem um custo aproximado de US$ 58 milhões (R$ 285 milhões).
Avião do Palmeiras comprado pela presidente do clube, Leila Pereira
Avião do Palmeiras comprado pela presidente do clube, Leila Pereira Crédito: Leila Pereira/Instagram/Reprodução
Em entrevista à ESPN, em março, Leila Pereira disse que a aeronave vai ajudar a equipe a resolver problemas de logística.
"O clube está sempre à mercê da disponibilidade da aeronave, horário para viajar, é desgastante demais esse deslocamento para os atletas. Então conversei com meu marido e decidimos comprar a aeronave da Embraer."
Segundo Leila Pereira, o avião será alugado pela sua empresa ao Palmeiras. "Para deixar bem transparente", disse.
A presidente do Palmeiras também afirmou que a aeronave estará à disposição do time feminino. Além disso, abrirá a possibilidade de outros clubes poderem alugar o avião, caso ele esteja disponível.

LEIA MAIS

Novo time de Messi é lanterna nos EUA, tem Beckham como dono e ex-Santos na equipe

Organizadas do Vasco protestam no CT: "doeu mais que o rebaixamento"

Defesa de Marinho notifica o Flamengo para atleta ser reintegrado ao elenco

De férias no ES, Richarlison visita time de futebol feminino em Nova Venécia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Real Noroeste é derrotado na estreia da Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Mulher morre em acidente com ônibus do Transcol na Serra
Imagem BBC Brasil
O pacote do governo Lula contra alta do diesel e outros combustíveis em 5 pontos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados