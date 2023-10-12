Brasil e Venezuela se enfrentam pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Brasil venceu as duas primeiras partidas sob o comando de Fernando Diniz Crédito: Vitor Silva/CBF

Mais uma Data Fifa chegou, e para abrir os trabalhos, a Seleção Brasileira enfrenta a Venezuela, nesta quinta-feira (12), às 21h30, pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Após vencer as duas primeiras partidas contra Bolívia e Peru, os comandados de Fernando Diniz vão em busca de mais um triunfo, desta vez na Arena Pantanal, em Cuiabá-MT.

As duas equipes chegam em momentos distintos para a partida. Enquanto o Brasil é primeiro colocado com 100% de aproveitamento até aqui, a seleção venezuelana está na quinta colocação, com uma vitória e uma derrota em duas partidas. Confira abaixo como chegam os dois times para o confronto e aonde assistir à partida.

Brasil

Neymar comemora gol histórico com a camisa da Seleção Brasileira Crédito: Vitor Silva/CBF

Rumo à terceira partida sob o comando de Fernando Diniz, a Seleção Brasileira vive um momento peculiar. A equipe venceu a Bolívia por 5 a 0 na estreia das Eliminatórias, praticando um bom futebol. No entanto, tiveram dificuldades na partida seguinte, diante do Peru, vencendo apenas por 1 a 0 com um gol de Marquinhos nos últimos momentos.

Agora com Vinícius Júnior, Diniz poderá montar o que seria o ataque ideal do Brasil, com o jogador do Real Madrid ao lado de Rodrygo e Neymar. Um desafio para o treinador são as lesões dos jogadores que foram inicialmente convocados. Foram ao todo quatro cortes de atletas por lesão nesta Data Fifa (Vanderson, Renan Lodi, Caio Henrique e Raphinha). Apesar disso, o torcedor espera um vitória tranquila e, sobretudo, com um futebol consistente.

Venezuela

Rondón, do River Plate, é o jogador mais perigoso da Venezuela Crédito: Instagram/Reprodução

Diferente de muitos momentos, a Venezuela não chega para as Eliminatórias com as piores expectativas. Vem de uma vitória diante do Paraguai por 1 a 0, após perder a primeira rodada para a Colômbia pelo mesmo placar. A equipe é comandada por Fernando Batista, de 63 anos, que substitui o argentino José Pekerman, que renunciou ao cargo após polêmicas envolvendo sua relação com a entidade máxima do futebol no país.

No papel, a seleção venezuelana tem bons valores individuais. Para a torcida brasileira, destacam-se os atacantes Soteldo, do Santos, e Savarino, ex-Atlético Mineiro. Além deles, Salomón Rondón, atacante do River Plate, e Josef Martínez, companheiro de Messi no Inter Miami, também são destaques da equipe, que promete incomodar os gigantes ao longo do torneio.

Onde assistir

A partida entre Brasil e Venezuela, válida pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, será transmitida ao vivo na tela da TV Gazeta, às 21h30.

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