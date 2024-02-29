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Pré-Libertadores

Botafogo atropela o Aurora e vai encarar o Bragantino na próxima fase

Alvinegro não tomou conhecimento dos bolivianos e contou com noite iluminada de Junior Santos para chegar à vitória

Publicado em 28 de Fevereiro de 2024 às 23:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 fev 2024 às 23:44
Junior Santos marcou quatro gols na vitória do Botafogo sobre o Aurora
Junior Santos marcou quatro gols na vitória do Botafogo sobre o Aurora Crédito: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo fez valer a força de sua torcida no Nilton Santos, atropelou o Aurora por 6 a 0 na noite desta quarta-feira (28) e, além de despachar o time boliviano da Libertadores, garantiu vaga na última etapa antes da fase de grupos do torneio. Sem Tiago Nunes, demitido, a equipe foi treinada pelo auxiliar Fabio Matias.
Júnior Santos e Tiquinho foram as estrelas da noite. O camisa 11 balançou as redes quatro vezes, e o centroavante desencantou após um jejum de seis jogos sem marcar -sua maior sequência na equipe. Savarino também deixou o dele.
O próximo adversário é brasileiro: o Bragantino, que superou o Águilas Doradas nos pênaltis. Os dois vão brigar por apenas um lugar na fase de grupos do torneio continental.
Antes disso, o Botafogo volta a jogar no sábado (3) em decisão do Campeonato Carioca. A equipe tem clássico contra o Fluminense e precisa vencer para sonhar com uma vaga na semifinal da Taça Guanabara.

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