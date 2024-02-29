Botafogo atropela o Aurora e vai encarar o Bragantino na próxima fase

Junior Santos marcou quatro gols na vitória do Botafogo sobre o Aurora Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo fez valer a força de sua torcida no Nilton Santos, atropelou o Aurora por 6 a 0 na noite desta quarta-feira (28) e, além de despachar o time boliviano da Libertadores, garantiu vaga na última etapa antes da fase de grupos do torneio. Sem Tiago Nunes, demitido , a equipe foi treinada pelo auxiliar Fabio Matias.

Júnior Santos e Tiquinho foram as estrelas da noite. O camisa 11 balançou as redes quatro vezes, e o centroavante desencantou após um jejum de seis jogos sem marcar -sua maior sequência na equipe. Savarino também deixou o dele.

O próximo adversário é brasileiro: o Bragantino, que superou o Águilas Doradas nos pênaltis. Os dois vão brigar por apenas um lugar na fase de grupos do torneio continental.