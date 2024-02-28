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Classificado

Vasco confirma favoritismo, bate o Marcílio Dias e avança na Copa do Brasil

Gigante da Colina teve uma atuação eficiente e garantiu a classificação sem grandes sustos em Santa Catarina

Publicado em 27 de Fevereiro de 2024 às 23:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 fev 2024 às 23:51
Veggeti marcou o primeiro gol da vitória do Vasco sobre o Marcílio Dias
Veggeti marcou o primeiro gol da vitória do Vasco sobre o Marcílio Dias Crédito: Leandro Amorim/Vasco
Mesmo sem ser brilhante, o Vasco confirmou o favoritismo e venceu o Marcílio Dias por 3 a 1, nesta terça-feira (27), no estádio Hercílio Luz, em Itajaí (SC), garantindo vaga na segunda fase da Copa do Brasil.
O início do jogo foi agitado, com Vegetti marcando para o Vasco, aos 10 minutos, e Zé Eduardo empatando, aos 15 minutos. O 1 a 1 se manteve até a reta final do primeiro tempo. Adson desempatou para o Vasco antes do intervalo, e David fechou o placar, já no segundo tempo.
Com a vitória, o Vasco está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. A equipe carioca enfrenta o vencedor do duelo entre Água Santa-SP e Jacuipense-BA, marcado para esta quarta-feira (28), às 20h30 (de Brasília).
No final de semana, o time cruz-maltino volta as atenções para o Campeonato Carioca. Para se classificar às semifinais sem depender de outros resultados, os comandados de Ramón Diaz precisam vencer a Portuguesa-RJ no próximo domingo (3), às 18h10 (de Brasília).
O Marcílio Dias também volta as atenções para o campeonato estadual. Vice-líder do catarinense e garantido nas quartas de final ao menos na segunda posição, o time encara o Brusque no próximo sábado (2), às 16h30 (de Brasília), em busca da liderança geral da primeira fase.

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