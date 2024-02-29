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Definição

STJ deve julgar no dia 20 pedido da Itália para Robinho cumprir pena no Brasil

Ex-jogador foi condenado a nove anos de prisão pelo estupro coletivo de uma mulher, mas está em liberdade no Brasil, cuja legislação impede a extradição de brasileiros natos

Publicado em 28 de Fevereiro de 2024 às 21:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 fev 2024 às 21:36
Robinho
Robinho foi condenado por estupro na Itália Crédito: Divulgação
O julgamento do pedido do governo italiano para o ex-jogador de futebol Robinho cumprir pena no Brasil deve acontecer no próximo dia 20 pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça)
O processo será julgado pela Corte Especial do STJ, que reúne os 15 ministros mais antigos do tribunal.
Condenado por estupro coletivo, o ex-jogador teve sentença de nove anos de prisão, mas está em liberdade no Brasil, cuja legislação impede a extradição de brasileiros natos.
Em novembro, o Ministério Público Federal argumentou que deve ser aceito o pedido feito pelo Tribunal de Milão de homologação da sentença. Segundo o subprocurador-geral Carlos Frederico Santos, "todos os pressupostos legais e regimentais para o prosseguimento de execução penal foram cumpridos".
Robinho, hoje com 40 anos, foi inicialmente condenado em 2017, recorreu e teve suas tentativas esgotadas em 2022, com trânsito em julgado.
Segundo a investigação na Itália, o atleta e outros cinco brasileiros praticaram violência sexual de grupo contra uma mulher de origem albanesa em uma boate de Milão, em 2013. Ele sempre negou o crime.
O STJ ainda não se posicionou sobre o mérito da questão, ou seja, se o ex-jogador deve ou não ser preso. Apenas negou os recursos da defesa sobre possíveis irregularidades no procedimento italiano.
Segundo o ministro Francisco Falcão, relator do pedido da Itália de homologação, o ex-atleta foi devidamente representado por advogado no processo penal e não há razão para que se presuma ter havido irregularidades.

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