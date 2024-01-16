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Contratações

Botafogo apresenta Alexander Barboza e anuncia o lateral Manafá

Zagueiro foi apresentado nesta terça-feira (16) no estádio Nilton Santos; Lateral de 29 anos estava no Granada, da Espanha, e fica até dezembro de 2025
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 jan 2024 às 20:16

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 20:16

Alexander Barboza e Manafá chegam para fortalecer o elenco Alvinegro
Alexander Barboza e Manafá chegam para fortalecer o elenco Alvinegro Crédito: Vitor Silva/Botafogo e Botafogo/Divulgação
Zagueiro com experiência na Libertadores, o argentino Alexander Barboza foi apresentado nesta terça-feira pelo Botafogo no estádio Nilton Santos e disse ser um defensor que gosta de sair jogando.
"Não gosto de jogar a bola para qualquer lado", afirmou o zagueiro. "Não sou o jogador mais rápido do mundo, mas tenho minhas manhas", afirmou.
Em seus comunicados, o Botafogo ressalta que Barboza, que tem 1,94m, é um dos atletas com mais duelos ganhos na última edição da Copa Libertadores. Em 2024, o clube tenta voltar à fase de grupos da competição pela primeira vez desde 2017. Como terminou o Brasileiro apenas na quinta colocação, o Botafogo precisa disputar uma fase preliminar.
Nas três últimas temporadas, Barboza defendeu o Libertad, do Paraguai, na Libertadores. No ano passado caiu na fase de grupos, em 2022 foi eliminado pelo Athletico Paranaense nas oitavas final e não chegou à fase de grupos em 2021
"Estou muito feliz por estar aqui. Eu e minha família escolhemos esse grande clube, pois sabíamos que era o melhor caminho. É um salto muito grande na minha carreira", afirmou o zagueiro de 29 anos, revelado pelo River Plate.
O Botafogo também anunciou nesta terça a contratação do lateral-direito português Wilson Manafá. Aos 29 anos, ele estava no Granada, da Espanha, e assinou contrato com Botafogo até dezembro de 2025. Ele deve chegar ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos ainda esta semana.

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