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Mercado europeu

Borussia Dortmund anuncia a contratação de Sebastian Haller

Jogador de 29 anos chega com a missão de substituir Haaland, camisa 9 que foi vendido ao Manchester City por 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 324 milhões)
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 jul 2022 às 18:03

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 18:03

Atacante marfinense chega ao clube alemão após boa temporada na Holanda
Atacante marfinense chega ao clube alemão após boa temporada na Holanda Crédito: Borussia Dortmund/Divulgação
A diretoria do Borussia Dortmund prometeu um substituto de peso para a vaga do ídolo Haaland, que se transferiu para o Manchester City. Nesta quarta-feira, o clube alemão oficializou a chegada de Sébastien Haller, goleador e destaque do holandês Ajax, como seu novo camisa 9 e responsável por suprir a saída do astro norueguês.
"O Borussia Dortmund tem o prazer de anunciar a contratação de Sébastien Haller do Ajax com contrato até 2026!", oficializou o Borussia Dortmund em suas redes sociais. Ainda escreveu nove em diversos idiomas para ressaltar a camisa do reforço. O jogador de 29 anos custou 35 milhões de euros aos alemães (aproximadamente R$ 193,3 milhões).
O centroavante marfinense atuou em 65 partidas com a camisa do Ajax e anotou 47 gols, além de distribuir 16 assistências. Na última Liga dos Campeões, ficou em terceiro na artilharia geral, com 11 gols, mas foi o melhor na média, pois atuou somente 8 vezes, anotando 1,375 gol por jogo.
O francês Benzema, do campeão Real Madrid, foi o artilheiro máximo, com 15 gols. Mas atuou em 12 oportunidades, com média de 1,25 por partida. Lewandowski anotou 13 em 10 confrontos, superando o rival merengue na média, com 1,3.
Haller chega com a dura missão de substituir Haaland, autor de 83 gols em 87 aparições com a camisa do Dortmund. E a confiança da direção é de que tem tudo para suprir o prodígio norueguês. O marfinense já teve uma passagem pela Alemanha, defendendo o Eintracht Frankfurt.
"Estamos muito satisfeitos por termos conseguido contratar Sébastien Haller, um centroavante que recentemente causou sensação na Liga dos Campeões, que também conhece a Bundesliga e já demonstrou a sua classe e qualidade de finalização", disse o diretor Sebastian Kehl, ao site oficial do clube alemão.
"Com sua experiência, ele também pode oferecer suporte e estabilidade aos nossos jovens atacantes. Durante as conversas conosco, ele deixou claro que tem grandes ambições com o Borussia Dortmund". Acrescentou Kehl.

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