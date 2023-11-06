Bellingham sofre luxação no ombro e pode desfalcar Real Madrid na Liga dos Campeões

Jude Bellingham vive grande fase no Real Madrid Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Jude Bellingham pode desfalcar o Real Madrid no duelo com o Braga, marcado para as 17 horas de quarta-feira (8), no Santiago Bernabéu, pela quarta rodada da Liga dos Campeões. Conforme informado pela imprensa espanhola, exames médicos realizados na manhã desta segunda (6) constataram uma luxação no ombro esquerdo da maior sensação do futebol mundial no momento. O Real, por sua vez, comunicou apenas que o meio-campista não foi ao gramado com os demais companheiros no treino deste início de semana e "trabalhou no interior das instalações".

O jogador britânico se machucou durante o empate sem gols com o Rayo Vallecano, no domingo, em jogo da 12ª rodada do Campeonato Espanhol. Aos dez minutos da partida, ele caiu após uma dividida, com dores no ombro. Após ser atendido, continuou em campo com uma proteção no local e jogou até o apito final, sem conseguir ajudar a equipe a sair de campo com a vitória.

Embora não tenha sido considerada grave, a luxação pode tirar Bellingham do duelo de quarta-feira porque representa um risco para a sequência dele na temporada. Contratado pelo Real Madrid na última janela de transferências, após se destacar com as camisas do Borussia Dortmund e da seleção inglesa, o jovem atleta de 20 anos já tem 13 gols e três assistências em 14 jogos Em março de 2024, deve enfrentar a seleção brasileira, que marcou um amistoso com a Inglaterra.