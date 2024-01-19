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Em negociação

Bangu negocia venda de mando para jogo contra o Flamengo no Kleber Andrade

Visitante no confronto, o Rubro-Negro voltaria ao ES após a derrota para o Furacão por 3 a 0, no Brasileirão do ano passado. Partida em negociação tem data para 15 de fevereiro
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

19 jan 2024 às 16:12

Publicado em 19 de Janeiro de 2024 às 16:12

Flamengo e Athletico Paranaense pelo Brasileirão
Última partida do Flamengo no Kleber Andrade foi na derrota para o Athletico-PR por 3 a 0 em 2023 Crédito: Fernando Madeira
Além do Vasco, outro grande clube do Rio de Janeiro (na verdade, dois) deve visitar o Espírito Santo. Segundo o repórter Renan Moura, da Rádio Globo, o Bangu aceitou vender o mando de campo da partida contra o Flamengo, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, e o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, é o favorito para receber a partida,  prevista para o dia 15 de fevereiro. 
Além do Klebão, que tem preferência, o Estádio Municipal Parque do Sabiá, em Uberlândia, Minas Gerais, também foi consultado. A ideia do Flamengo é beneficiar torcedores de diferentes estados - o clube vai disputar outros quatro jogos fora do Rio de Janeiro (enfrentou o Audax Rio, em Manaus, pega o Nova Iguaçu, em João Pessoa (Paraíba), Portuguesa-RJ, em Natal (Rio Grande do Norte) e Sampaio Corrêa, em Belém, capital do Pará). Todos os jogos são válidos pelo estadual.
A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) afirmou por meio de nota que a consulta existiu, mas que até o momento não houve definição sobre o local da partida. Confira a nota na íntegra abaixo.
"A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) informa que recebeu sondagens a respeito de algumas datas para que o Estádio Estadual Kleber Andrade, em Cariacica, possa receber jogos do Campeonato Carioca. Porém, ainda não houve nenhum pedido oficial ou pagamento de taxa referente a aluguel de jogo envolvendo o clube citado (Flamengo)."
A definição deve sair até a próxima segunda-feira (22). A última vez que o Rubro-Negro visitou Cariacica não foi feliz para os mais de 19 mil torcedores que estiveram presentes: 3 x 0 para o Athletico-PR com uma atuação desastrosa da equipe comandada por Jorge Sampaoli à época. 

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