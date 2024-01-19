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Com reservas, Vasco vence Boavista na estreia pelo Campeonato Carioca

A equipe vascaína foi formada por jogadores sub-20 e atletas que não viajaram para o Uruguai, onde o elenco principal realiza a pré-temporada. Gigante da Colina venceu por 2 a 0
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 jan 2024 às 22:18

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 22:18

Em dia de rodada dupla de Vasco, o "time C" cruzmaltino fez valer um São Januário lotado e estreou com vitória no Campeonato Carioca, vencendo o Boavista por 2 a 0, com gols de Capasso e Leandrinho.
Futebol
Capasso agradeceu ao meia Orellano pela assistência no gol do Vasco Crédito: Matheus Lima/Vasco
A equipe vascaína foi formada por jogadores sub-20 e atletas que não viajaram para o Uruguai, onde o elenco principal realiza sua pré-temporada. O técnico foi William Baptista, que comanda o sub-20.
O técnico Ramón Díaz e os principais jogadores enfrentam o San Lorenzo (ARG) uma hora depois, em Punta Del Leste (URU), pelo torneio "Série Río De La Plata".
Fora da relação para o Uruguai, o zagueiro Capasso demonstrou estar querendo recuperar seu espaço na equipe. O argentino fez um belo gol, logo com um minuto do primeiro tempo, e depois atuou firme na defesa, adotando o papel de líder.
Quem também chamou a atenção foi o jovem lateral esquerdo Leandrinho, de apenas 18 anos, que além de um belo gol, fez outras grandes jogadas tanto na individualidade quanto nos passes.
O Vasco iniciou as homenagens ao centenário dos Camisas Negras, equipe de 1924 que ficou marcada pela luta contra o racismo. O time atuou com um patch na camisa e com nomes dos jogadores que formaram o lendário time.
Os torcedores do Vasco deixaram São Januário e partiram para os bares ao redor do estádio para acompanhar a segunda partida do Cruzmaltino no dia, contra o San Lorenzo, no Uruguai.

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