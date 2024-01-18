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Polícia inspeciona autoridades fiscais da França para investigar transferência de Neymar

Paris Saint-Germain teria recebido supostas vantagens tributárias na transação que consumou a contratação do atacante junto ao Barcelona
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 jan 2024 às 18:45

Publicado em 18 de Janeiro de 2024 às 18:45

Neymar foi autorizado a negociar retorno ao Barcelona
Neymar teve uma passagem de altos e baixos no clube francês Crédito: Reuters/Folhapress
Uma inspeção realizada nos escritórios das autoridades fiscais francesas foi realizada na segunda-feira da semana passada como parte de uma investigação sobre supostas vantagens tributárias que o Paris Saint-Germain teria recebido na transação que consumou a contratação do atacante Neymar junto ao Barcelona, em 2017. A informação foi divulgada pelo portal "Médiapart".
O site revelou, nesta quinta-feira, que a Direção-Geral de Finanças públicas (DGFIP), do Ministério da Economia e Finanças, foi alvo da operação. A revista foi feita por policiais do Escritório Central de Combate à Corrupção e Fraude Fiscal.
De acordo com a imprensa francesa, a intervenção foi comandada pelos juízes Vincent Lemonier e Serge Tournaire. Considerado uma das estrelas do Barcelona à época, a transação de Neymar foi sacramentada por um valor recorde de transferência em 2017.
Duas peças estão sendo investigadas nesse caso. De acordo com a Justiça local, o objetivo é esclarecer a participação de Jean-Martial Ribes, diretor de comunicação do PSG, à época da transferência, e também de Hugues Renson, ex-vice-presidente da Assembleia Nacional.
Com base nas conversas dos dois investigados, existe uma suspeita de que eles teriam obtido vantagens fiscais quando o clube francês definiu a compra do brasileiro Neymar pela quantia de 222 milhões de euros (pouco mais de R$ 1,1 bilhão), a maior transação da época.

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