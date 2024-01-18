Em ritmo de treino, Flamengo goleia o Audax e estreia com vitória no Carioca

Cebolinha teve grande atuação e foi determinante na fácil vitória rubro-negra Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo deu o pontapé inicial com goleada no Campeonato Carioca de 2024. Com muita facilidade dentro de campo, o Fla goleou o Audax por 4 a 0 na Arena da Amazônia, na noite desta quarta-feira (17) em partida válida pela primeira rodada da Taça Guanabara. Léo Pereira, Pedro, Everton Cebolinha e Varela fizeram os gols do triunfo rubro-negro.

Agora, a delegação do Flamengo viaja rumo aos Estados Unidos, onde realizará parte da pré-temporada. Lá, o Rubro-Negro já tem compromisso marcado para o domingo. O Fla enfrenta o Philadelphia Union, em partida amistosa disputada no Al Lang Stadium, na Flórida, às 16h (de Brasília).

Mais tarde, no mesmo dia, o Flamengo terá compromisso no Campeonato Carioca. Com um time alternativo, o Fla jogará contra o Nova Iguaçu no Almeidão, em João Pessoa, às 18h10, pela segunda rodada da Taça Guanabara.

O jogo

O Flamengo teve um ótimo início de primeiro tempo na Arena da Amazônia. Isso porque o Rubro-Negro abriu o placar cedo e fez a torcida explodir em Manaus. Logo aos três minutos, Arrascaeta cobrou escanteio na medida para Léo Pereira, que apareceu sozinho na área para desviar de cabeça. O goleiro Leandro chegou a tocar na bola, mas não conseguiu evitar o tento.

Mesmo com a vantagem no placar e o controle da partida, o Flamengo mostrou fome de gols. De tanto insistir, os comandados de Tite ampliaram o marcador e praticamente selaram a vitória já na reta final do primeiro tempo. Aos 38 minutos, Varela fez cruzamento na área, e a bola chegou até Gerson. O volante teve tranquilidade para dominar, ajeitar e cruzar rasteiro na medida para Pedro, que deu um lindo toque para fazer o segundo do Fla na partida.

FIMMMMM DE JOGO em Manaus! O MENGÃO estreia com o pé direito no @Cariocao! Goleada de 4 a 0 sobre o Audax com gols de Léo Pereira, Pedro, Cebolinha e Varela! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/M6nsflNkec — Flamengo (@Flamengo) January 18, 2024

Já aos 42 minutos, veio o terceiro gol. Everton Cebolinha tentou tabela com Arrascaeta pelo lado esquerdo, recuperou a bola dentro da área e finalizou com categoria na saída do goleiro Leandro.

No retorno do intervalo, o Flamengo não mudou a forma de jogar: manteve a pressão e foi para cima do adversário. Nesse cenário, o Rubro-Negro transformou o jogo em goleada. Aos quatro minutos da etapa complementar, Varela soltou a bomba de fora da área. O goleiro Leandro, por sua vez, até espalmou, mas a bola quicou, subiu para o alto, pegou efeito e morreu no fundo das redes do Audax.

Minutos depois, Tite promoveu substituições para rodar a equipe e dar minutos a outros jogadores. O time seguiu com o domínio da partida e com a postura ofensiva. O Flamengo criou outras boas chances de gol, mas não mexeu mais no placar.