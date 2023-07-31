Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Atlético-MG lidera o ranking de indisciplina do Campeonato Brasileiro
Em cima do Lance

Atlético-MG lidera o ranking de indisciplina do Campeonato Brasileiro

Até o momento, o Galo recebeu 57 cartões amarelos e 4 vermelhos. Flamengo é o time mais disciplinado da competição

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 14:52

Públicado em 

31 jul 2023 às 14:52
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Hulk reclamou durante todo o jogo contra o Vasco e acabou advertido com o cartão amarelo
Hulk reclamou durante todo o jogo contra o Vasco e acabou advertido com o cartão amarelo Crédito: Gilson Junio/Agif
No balanço do primeiro turno da Série A do Brasileirão, Flamengo e Atlético Mineiro, que se enfrentaram nesta última rodada, estão ocupando posições curiosas no ranking dos cartões amarelos e vermelhos nesta metade do campeonato. Enquanto o Galo lidera o ranking de indisciplina com 57 cartões amarelos e 4 vermelhos, o Rubro-Negro é o que tem menos cartões no campeonato até agora. São 34 amarelos e apenas uma expulsão.
Já em relação ao VAR, o Grêmio lidera a lista com 6 decisões favoráveis, enquanto o São Paulo, com 5 decisões desfavoráveis, ocupa o último lugar. 

Copa do Mundo Feminina

Pela Copa do Mundo Feminina, africanas e asiáticas lideram a estatística de cartões amarelos e vermelhos. Zâmbia e Nigéria foram as seleções que foram mais punidas até agora. Entre os que menos receberam cartões, o Japão, com a disciplina habitual, ainda não recebeu nenhuma punição na competição. 

Copa Espírito Santo

Pela Copa Espírito Santo, teve mais um caso de perda de pontos de um time por escalar jogadores de forma irregular. O Real Noroeste perdeu seis pontos por ter colocado o jogador Gabriel Vasco para jogar, sendo que ele já tinha recebido três cartões amarelos na competição.
Por aqui isso não é novidade, pois nos idos de 1999, o Serra perdeu pontos em uma situação inusitada. O volante Edson Garcia e o lateral Carlinhos resolveram trocar de camisas quando já haviam assinado a súmula, Garcia com a 5 e Carlinhos com a 6. Os dois trocaram de camisa por conta própria e foram para o jogo. Na partida, o lateral Carlinhos recebeu cartão amarelo com a camisa 5 de Edson Garcia, que já tinha dois amarelos no campeonato. O árbitro consultou a relação dos atletas e viu que o número 5 era Edson Garcia e anotou o cartão para ele, mas para o Serra foi Carlinhos que recebeu o cartão.
No jogo seguinte, Garcia foi escalado e o Serra perdeu os pontos e a classificação. Ou seja, 24 anos passaram e o amadorismo dos dirigentes continua por aqui.

Veja Também

Critérios diferentes de Raphael Claus beneficiaram o Flamengo na Copa do Brasil

Sem o controle do jogo, árbitro do Fla-Flu contou com a sorte e com o VAR

O VAR achou um impedimento de Gabigol que não convenceu ninguém

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Tópicos Relacionados

Futebol Brasileirão Arbitragem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura
Cabo da reserva da PM é preso ao tentar subornar guardas municipais em Vitória
Durante a ação, serão disponibilizados atendimentos jurídicos, emissão de documentos, orientações sociais, serviços de saúde e assistência social
Mutirão em Vitória oferece serviços para população em situação de rua
Imagem de destaque
Salões autorais ganham força no mercado de serviços de beleza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados