Após exames, David Luiz, do Flamengo, é diagnosticado com hepatite leve

Após suspeita de hepatite viral, o zagueiro David Luiz, do Flamengo, foi diagnosticado com hepatite leve, de acordo com o departamento médico do clube.
Na última quarta-feira (24) David Luiz foi substituído no intervalo da partida contra o São Paulo, na Copa do Brasil, demonstrando muito cansaço e com suspeitas de hepatite viral, doença que acomete o fígado, causando alterações leves ou até mais graves.
Nos últimos dias, o atleta apresentava quadro de virose, além de estar dormindo mal. Ao voltar para o Ninho do Urubu, na quinta-feira, a bateria de exames do departamento médico confirmaram o quadro de hepatite leve, com menos riscos para a integridade do jogador. Dentre os sintomas mais comuns, David Luiz pode ser acometido por febre, mal-estar, tontura e enjoo.
Segundo o departamento médico do Rubro-Negro, o jogador ficará afastado dos gramados por tempo indeterminado e pode desfalcar o Flamengo nos jogos decisivos da Libertadores e também da Copa do Brasil.