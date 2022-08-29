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Desfalque

Após exames, David Luiz, do Flamengo, é diagnosticado com hepatite leve

Zagueiro causou preocupação após sair de campo demonstrando extremo cansaço em jogo contra o São Paulo e passou por baterias de exames neste fim de semana

Públicado em 

29 ago 2022 às 11:58
João Barbosa

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João Barbosa

David Luiz está afastado dos gramados por tempo indeterminado
David Luiz está afastado dos gramados por tempo indeterminado Crédito: Reprodução / Instagram @davidluiz
Após suspeita de hepatite viral, o zagueiro David Luiz, do Flamengo, foi diagnosticado com hepatite leve, de acordo com o departamento médico do clube.
Na última quarta-feira (24) David Luiz foi substituído no intervalo da partida contra o São Paulo, na Copa do Brasil, demonstrando muito cansaço e com suspeitas de hepatite viral, doença que acomete o fígado, causando alterações leves ou até mais graves.
Nos últimos dias, o atleta apresentava quadro de virose, além de estar dormindo mal. Ao voltar para o Ninho do Urubu, na quinta-feira, a bateria de exames do departamento médico confirmaram o quadro de hepatite leve, com menos riscos para a integridade do jogador. Dentre os sintomas mais comuns, David Luiz pode ser acometido por febre, mal-estar, tontura e enjoo.
Segundo o departamento médico do Rubro-Negro, o jogador ficará afastado dos gramados por tempo indeterminado e pode desfalcar o Flamengo nos jogos decisivos da Libertadores e também da Copa do Brasil.

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João Barbosa

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