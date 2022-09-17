27ª rodada: confira onde assistir aos jogos do Campeonato Brasileiro

SÁBADO (17)
- Avaí x Atlético-MG
Local: Ressacada, Florianópolis
Horário: 16h30
Transmissão: Premiere
- Botafogo x Coritiba
Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
Horário: 19h
Transmissão: Premiere
DOMINGO (18)
- Bragantino x Goiás
Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
Horário: 11h
Transmissão: Premiere
- Flamengo x Fluminense
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 16h
Transmissão: TV Gazeta, Globo (RJ) e Premiere
- Ceará x São Paulo
Local: Arena Castelão, Fortaleza
Horário: 16h
Transmissão: Globo (CE/SP) e Premiere
- América x Corinthians
Local: Independência, Belo Horizonte
Horário: 18h
Transmissão: Premiere
- Juventude x Fortaleza
Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
Horário: 18h
Transmissão: Premiere
- Palmeiras x Santos
Local: Allianz Parque, São Paulo
Horário: 18h30
Transmissão: Premiere e SporTV
- Athletico-PR x Cuiabá
Local: Arena da Baixada, Curitiba
Horário: 19h
Transmissão: Furacão Live
SEGUNDA-FEIRA (19)
- Atlético-GO x Internacional
Local: Antônio Accioly, Goiânia
Horário: 20h
Transmissão: Premiere e SporTV