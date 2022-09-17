  • 27ª rodada: confira onde assistir aos jogos do Campeonato Brasileiro
Brasileirão

27ª rodada: confira onde assistir aos jogos do Campeonato Brasileiro

Com clássicos estaduais e jogos de sábado a segunda-feira (19), o principal campeonato do País segue a todo vapor! Confira transmissões, horários e locais das partidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2022 às 07:00

Publicado em 17 de Setembro de 2022 às 07:00

Clássico carioca terá transmissão da TV Gazeta
Clássico carioca terá transmissão da TV Gazeta Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

SÁBADO (17)

  • Avaí x Atlético-MG
    Local:     Ressacada, Florianópolis
    Horário: 16h30
    Transmissão: Premiere

  • Botafogo x Coritiba
    Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro
    Horário: 19h
    Transmissão: Premiere

DOMINGO (18)

  • Bragantino x Goiás 
    Local:     Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
    Horário: 11h
    Transmissão: Premiere

  • Flamengo x Fluminense
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 16h
    Transmissão: TV Gazeta, Globo (RJ) e Premiere

  • Ceará x São Paulo
    Local: Arena Castelão, Fortaleza
    Horário: 16h
    Transmissão:  Globo (CE/SP) e Premiere

  • América x Corinthians
    Local: Independência, Belo Horizonte
    Horário: 18h
    Transmissão: Premiere

  • Juventude x Fortaleza
    Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul
    Horário: 18h
    Transmissão: Premiere

  • Palmeiras x Santos
    Local: Allianz Parque, São Paulo
    Horário: 18h30
    Transmissão: Premiere e SporTV

  • Athletico-PR x Cuiabá
    Local: Arena da Baixada, Curitiba
    Horário: 19h
    Transmissão: Furacão Live

SEGUNDA-FEIRA (19)

  • Atlético-GO x Internacional
    Local:     Antônio Accioly, Goiânia
    Horário: 20h
    Transmissão: Premiere e SporTV

