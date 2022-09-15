Final da Libertadores entre Flamengo e Athletico-PR fica salgada para torcedor capixaba

Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, Equador Crédito: Conmebol/Divulgação

Para este ano, a cidade de Guayaquil, que fica a aproximadamente 6.942 km de Vitória-ES, foi escolhida para sediar a decisão. Um jogo dessa importância causa um grande desejo nos torcedores dos dois times em viajar para estar presente no estádio. No entanto, a distância é um fator que dificulta muito essa missão, principalmente para os mais humildes.

Em entrevista para A Gazeta, o proprietário da agência de viagens ‘Viaje mais, pague menos’, Guilherme Marinho, expôs a dificuldade de ofertar um pacote para Guayaquil, às vésperas da final. “Estamos com muita dificuldade para fechar um pacote da final da Libertadores. Por enquanto, conseguimos orçar apenas os voos, com um valor de RS 14 mil. As vagas de hotel em Guayaquil são poucas, a maioria das vagas estão disponíveis em lugares distantes do local do jogo, cerca de 2h de carro”.

Pacote

Final Libertadores 2022

28/10 a 30/10 - Guayaquil, Equador



Passagem Aérea ida e volta em classe econômica saindo de São Paulo



Transfer de chegada e saída Aeroporto x Hotel



Transfer Hotel x Estádio x Hotel



2 noites de Hospedagem Hotel Marcelius Guayaquil com café da manhã incluso



Seguro Viagem incluso



INGRESSO NÃO INCLUSO



Valor total com taxas por pessoa ficando em quarto duplo: R$ 15.770



Valor total com taxas por pessoa ficando em quarto individual: R$ 17.670



Opção de parcelamento em 8x no crédito

Com hotéis distantes do palco da partida, uma opção para os torcedores são sites de hospedagem compartilhadas. No AirBnb, por exemplo, podem ser encontradas camas em quartos compartilhados por menos de R$ 100,00 por noite. É uma chance de economizar para acompanhar o time de coração.

Além de passagem e hospedagem, a cereja do bolo e principal gasto desta viagem é o ingresso para a grande final. A Conmebol ainda não divulgou os valores das entradas. Nesta quarta-feira (14), a entidade apenas liberou o cadastro no registrolibertadores.eleventickets.com . Será neste site que torcedores de Athletico-PR e Flamengo terão acesso às informações necessárias para a compra dos bilhetes.

Em 2021, o preço dos ingressos da partida, disputada em Montevidéo-URU, variaram entre 200 e 650 dólares, na cotação atual, o equivalente a R$ 1.048,00 a entrada mais barata e R$ 3.406,00 a mais cara. Esses preços servem para o torcedor ter uma noção, mas certamente haverá um aumento no valor das entradas.

No fim das contas, o torcedor que optar por se deslocar do Espírito Santo para Guayaquil e acompanhar esse grande jogo não vai gastar menos que R$ 17 mil com passagem aérea, hospedagem, alimentação e ingresso. Isso contando uma hospedagem mais em conta em quarto compartilhado e ingresso mais barato para ver a partida.

ESCOLHA DE GUAYAQUIL GEROU INDIGNAÇÃO EM MUITOS

Por conta dessa dificuldade, muitas pessoas tem reclamado da escolha da cidade para sediar o jogo, entre elas, Luiz Eduardo Baptista, presidente do Conselho de Administração do Flamengo. Recentemente ele fez uma postagem em suas redes sociais, onde sugeria que a final fosse disputada nos Estados Unidos ou até mesmo na Europa. Para ele, os locais possuem melhores infraestruturas para receber os torcedores, devido à abundância de voos e hotéis.

Desde que a entidade que organiza a Libertadores, Conmebol, decidiu “copiar” as competições europeias, onde as finais quase sempre foram disputadas em finais únicas, uma reclamação forte dos torcedores foi a elitização em que isso acarreta. As críticas se acentuam quando se considera a condição estrutural e financeira dos países sul-americanos.