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Vitória anuncia contratação de Giovanni, ex-Real Noroeste

O atleta foi campeão capixaba com o time de Águia Branca e chega para a sua segunda passagem no futebol do Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 nov 2024 às 14:11

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 14:11

Giovanni é a nova contratação do Vitória
Giovanni é a nova contratação do Vitória Crédito: Vitória
O Vitória F.C acertou a contratação do atleta Giovanni Carignano. Aos 28 anos, o jogador atua como ponta esquerda e também pode fazer a função de meia ofensivo. Giovanni é mais um reforço alvianil para a p´róxima temporada, formando um plantel renovado para as disputadas do Capixabão, Copa ES e Copa Verde 2025.
Chegando para a sua primeira passagem na capital, o atacante já atuou no futebol capixaba pela equipe do Real Noroeste em 2023, onde foi campeão do Capixabão. Além disso, vindo do Rio Claro-SP, conta com passagens em outros clubes como Aimoré, Dourados AC e Altos do Piauí e falou sobre as suas expectativas para a temporada com o Alvianil.
“Sabendo que estaremos representando um time centenário, um dos mais vitoriosos do estado, as expectativas são as melhores possíveis. Vamos fazer um grande trabalho para merecer grandes resultados”, afirmou Giovanni.

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