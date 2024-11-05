Vitória anuncia contratação de Giovanni, ex-Real Noroeste

Giovanni é a nova contratação do Vitória Crédito: Vitória

O Vitória F.C acertou a contratação do atleta Giovanni Carignano. Aos 28 anos, o jogador atua como ponta esquerda e também pode fazer a função de meia ofensivo. Giovanni é mais um reforço alvianil para a p´róxima temporada, formando um plantel renovado para as disputadas do Capixabão, Copa ES e Copa Verde 2025.

Chegando para a sua primeira passagem na capital, o atacante já atuou no futebol capixaba pela equipe do Real Noroeste em 2023, onde foi campeão do Capixabão. Além disso, vindo do Rio Claro-SP, conta com passagens em outros clubes como Aimoré, Dourados AC e Altos do Piauí e falou sobre as suas expectativas para a temporada com o Alvianil.