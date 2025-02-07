Veja os possíveis adversários de Rio Branco e Rio Branco-VN na Copa do Brasil

Rio Branco e Rio Branco-VN vão representar o Espírito Santo na Copa do Brasil Crédito: Laila Pecorari/ Rio Branco

Rio Branco e Rio Branco-VN, campeão e vice, do Campeonato Capixaba 2024, serão os representantes do Espírito Santo na Copa do Brasil 2025. No sorteio, que será realizado pela CBF, nesta sexta-feira (7), a partir das 15h, os times conhecerão os seus adversários da primeira fase.

Como funciona o sorteio da Copa do Brasil?

Os 80 clubes, que estão na primeira fase da Copa do Brasil, foram divididos em oito potes, conforme as suas respectivas colocações no Ranking da CBF. Nas posições 186º e 202º, Rio Branco e Rio Branco-VN, respectivamente, estarão no Pote G, ao lado de Boavista, Parnahyba, Maracanã-CE, Santa Cruz, GAS-RR, Olaria, Portuguesa e CSE-AL.

Segundo o formato do sorteio da entidade, os times do Pote G enfrentarão os do Pote C, que é formado por Novorizontino, Tombense, CSA, ABC, Remo, Náutico, Confiança, Ferroviário, Botafogo-PB e Amazonas.

Como estão os possíveis adversários dos times capixabas

Novorizontino: Em 2025, o Novorizontino vai disputar a Copa do Brasil pela terceira vez em sua história. Nas duas primeiras, em 2020 e 22, o time do interior de São Paulo não passou da primeira fase. Na atual temporada, o clube que disputa a Série B do Brasileirão está na vice-liderança do Grupo C do Paulistão.





Em 2025, o Novorizontino vai disputar a Copa do Brasil pela terceira vez em sua história. Nas duas primeiras, em 2020 e 22, o time do interior de São Paulo não passou da primeira fase. Na atual temporada, o clube que disputa a Série B do Brasileirão está na vice-liderança do Grupo C do Paulistão. Tombense: Por coincidência, o Tombense enfrentou os dois Rio Brancos na pré-temporada - venceu o Capa-Preta e empatou com o Venda Nova. O time de Tombos, que joga a Série C do Brasileirão, é vice-líder do Grupo A do Campeonato Mineiro 2025. Este ano, o Gavião-Carcará vai disputar a Copa do Brasil pela oitava vez. O seu melhor resultado foi em 2022, quando chegou até a terceira fase.





Por coincidência, o Tombense enfrentou os dois Rio Brancos na pré-temporada - venceu o Capa-Preta e empatou com o Venda Nova. O time de Tombos, que joga a Série C do Brasileirão, é vice-líder do Grupo A do Campeonato Mineiro 2025. Este ano, o Gavião-Carcará vai disputar a Copa do Brasil pela oitava vez. O seu melhor resultado foi em 2022, quando chegou até a terceira fase. CSA: Maior campeão do futebol de Alagoas, o tradicional CSA disputa simultaneamente o Campeonato Alagoano e a Copa do Nordeste. No Estadual, o Azulão do Mutange está na liderança, enquanto no Regional ocupa a terceira colocação da sua chave. Na Copa do Brasil, o time alagoano vai para a sua 22ª participação. Em 1992, o CSA alcançou as quartas de final.





Maior campeão do futebol de Alagoas, o tradicional CSA disputa simultaneamente o Campeonato Alagoano e a Copa do Nordeste. No Estadual, o Azulão do Mutange está na liderança, enquanto no Regional ocupa a terceira colocação da sua chave. Na Copa do Brasil, o time alagoano vai para a sua 22ª participação. Em 1992, o CSA alcançou as quartas de final. ABC: O Alvinegro Potiguar vai jogar a Copa do Brasil pela 25ª vez em 2025. Seu melhor resultado foi em 2014, quando chegou até às quartas de final. Na atual temporada, o ABC foi eliminado na fase preliminar da Copa do Nordeste. No Campeonato Potiguar, o time está na liderança.





O Alvinegro Potiguar vai jogar a Copa do Brasil pela 25ª vez em 2025. Seu melhor resultado foi em 2014, quando chegou até às quartas de final. Na atual temporada, o ABC foi eliminado na fase preliminar da Copa do Nordeste. No Campeonato Potiguar, o time está na liderança. Remo: Eliminado da Copa Verde, nas oitavas de final, o Remo agora está apenas disputando o Campeonato Paraense, onde ocupa a liderança do Grupo B, após quatro rodadas. Na Copa do Brasil, o Remo vai para a sua 35ª participação, em 2025. O Leão Azul bateu na trave em 1991, quando foi semifinalista do torneio.





Eliminado da Copa Verde, nas oitavas de final, o Remo agora está apenas disputando o Campeonato Paraense, onde ocupa a liderança do Grupo B, após quatro rodadas. Na Copa do Brasil, o Remo vai para a sua 35ª participação, em 2025. O Leão Azul bateu na trave em 1991, quando foi semifinalista do torneio. Náutico: Clube Náutico Capibaribe é mais um time de tradição que pode ser adversário dos capixabas na Copa do Brasil. O Timbu vai disputar o torneio pela 28ª vez e, em 1990, foi eliminado nas semifinais. Neste início de temporada, o Náutico se divide entre o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste. No Estadual, o time está em terceiro e, no regional, ocupa apenas a sexta colocação do Grupo B.





Clube Náutico Capibaribe é mais um time de tradição que pode ser adversário dos capixabas na Copa do Brasil. O Timbu vai disputar o torneio pela 28ª vez e, em 1990, foi eliminado nas semifinais. Neste início de temporada, o Náutico se divide entre o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste. No Estadual, o time está em terceiro e, no regional, ocupa apenas a sexta colocação do Grupo B. Confiança: O Dragão do Bairro vai disputar a Copa do Brasil pela 16ª vez em 2025. Sua melhor participação foi em 2002, quando foi até às oitavas de final. O Confiança é mais um clube que está jogando simultaneamente o Campeonato Estadual e a Copa do Nordeste. No Sergipano, o Dragão é o líder e no torneio regional está na quarta posição do Grupo B.





O Dragão do Bairro vai disputar a Copa do Brasil pela 16ª vez em 2025. Sua melhor participação foi em 2002, quando foi até às oitavas de final. O Confiança é mais um clube que está jogando simultaneamente o Campeonato Estadual e a Copa do Nordeste. No Sergipano, o Dragão é o líder e no torneio regional está na quarta posição do Grupo B. Ferroviário: O Tubarão da Barra é um dos seis clubes do Nordeste que podem enfrentar os capixabas na primeira fase da Copa do Brasil. Disputando o torneio nacional pela 11ª vez em 2025, o Ferroviária teve como seu melhor desempenho chegar até a quarta fase, em 2018. Na atual temporada, o time cearense está na vice-lanterna dos seus grupos na Copa do Nordeste e no Campeonato Estadual.





O Tubarão da Barra é um dos seis clubes do Nordeste que podem enfrentar os capixabas na primeira fase da Copa do Brasil. Disputando o torneio nacional pela 11ª vez em 2025, o Ferroviária teve como seu melhor desempenho chegar até a quarta fase, em 2018. Na atual temporada, o time cearense está na vice-lanterna dos seus grupos na Copa do Nordeste e no Campeonato Estadual. Botafogo-PB: O Belo chega a sua 19ª participação na Copa do Brasil, em 2025. Em sua melhor campanha, o time paraibano chegou às oitavas de final, em 2016. O Belo tem um início de temporada conturbado. O time de João Pessoa foi eliminado na fase preliminar da Copa do Nordeste e, no Campeonato Paraibano, está apenas na quarta colocação.





O Belo chega a sua 19ª participação na Copa do Brasil, em 2025. Em sua melhor campanha, o time paraibano chegou às oitavas de final, em 2016. O Belo tem um início de temporada conturbado. O time de João Pessoa foi eliminado na fase preliminar da Copa do Nordeste e, no Campeonato Paraibano, está apenas na quarta colocação. Amazonas: Fundado em 2019, o Amazonas vai disputar a Copa do Brasil pela segunda vez em 2025. No ano passado, o time foi até a terceira fase, quando foi eliminado pelo Flamengo. Na atual temporada, a Onça-Pintada está nas quartas de final da Copa Verde e, no Campeonato Amazonense, lidera a sua chave.

Fórmula de disputa da primeira fase da Copa do Brasil