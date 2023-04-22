Real Noroeste vence o Nova Venécia e é tricampeão do Capixabão

Real Noroeste conquistou o Campeonato Capixaba pela terceira vez consecutiva: 2021, 2022 e 2023 Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Acabou. O Real Noroeste venceu o Nova Venécia por 3 a 1 na tarde deste sábado (22) e se tornou o campeão do Campeonato Capixaba 2023. Com um José Olímpio da Rocha lotado, o Leão do Norte não foi capaz de segurar os donos da casa, que agora são tricampeões do torneio, sendo as três conquistas consecutivas.

Esse é o terceiro titulo capixaba do Real Noroeste. Em 2021, o clube conquistou o seu primeiro título após vencer o Rio Branco de Venda Nova na final. Em 2022, bateu o Vitória e levou o bicampeonato. Agora em 2023, despachou o Nova Venécia e conquistou o terceiro título de sua curta história.

Além do troféu, o campeão ficou com a vaga no Campeonato Brasileiro Série D 2024, Copa do Brasil 2024 e uma premiação de R$ 100 mil. Já o vice-campeão ficou com a vaga na Copa do Brasil e uma quantia de R$ 50 mil em premiação.

O Jogo

A partida começou frenética, como uma final de Campeonato Capixaba deve ser. As duas equipes se lançaram ao ataque e criaram oportunidades de gol. Quem mais chegou perto de abrir o placar foi o Nova Venécia, que logo no começo do jogo obrigou o goleiro Neguete a fazer boa defesa após cabeçada perigosa de Emerson Martins.

No entanto, como foi em todo o confronto, o Real Noroeste foi mais efetivo e logo na primeira grande chance de gol, abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo, com um belo chute de Alysson Caucaia. Após o gol, os donos da casa recuaram e chamaram o Leão do Norte para cima, e aos 38 minutos, veio o empate. Em bola espirrada na frente da área, Emerson Martins, aquele que quase marcou no inicio do jogo, acertou belo chute sem chances para Neguete.

Na segunda etapa, a tônica foi a mesma da primeira - o Nova Venécia indo para cima e pressionando, mas não convertendo em gol. Por outro lado, o Real Noroeste foi extremamente letal, e com o meia Robert, aos 11 e aos 27 minutos, a equipe marcou dois gols que foram suficientes para decretar mais um título para a história do Merengue Capixaba. Os visitantes até esboçaram uma reação, mas não obtiveram sucesso.

Agora, o Real Noroeste volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro da Série D, onde estreia fora de casa no dia 6 de maio diante da Portuguesa-RJ. O Nova Venécia também tem competição para disputar logo após o Capixabão. Estreia na Copa Espírito Santo no dia 6 de maio contra o Linhares.

Ficha Técnica