É hoje! Real Noroeste e Nova Venécia decidem o título do Capixabão 2023

Chegou a hora. Real Noroeste e Nova Venécia se enfrentam na tarde deste sábado (22), às 16h, pela segunda partida da final do Campeonato Capixaba. Após o empate em 0 a 0 no Kleber Andrade, os finalistas vão até o estádio José Olímpio da Rocha para decidir o grande campeão do Espírito Santo.
O primeiro duelo foi muito equilibrado, com as duas equipes produzindo chances para marcar gols. No entanto, a igualdade no placar persistiu e levou a decisão para o jogo de logo mais. O Real Noroeste busca o tricampeonato consecutivo da competição. Já o Nova Venécia luta pelo seu primeiro título na Série A Estadual.
Real Noroeste
O Merengue Capixaba jogará a partida da volta em casa. Este tem sido um fator importante para a equipe dentro da competição - só perdeu um jogo dentro do José Olímpio da Rocha (derrota polêmica para a Desportiva por 1 a 0). Porém, deve ter concorrência nas arquibancadas, pois o rival também é do interior e deve comparecer em peso.
Nova Venécia
O Leão do Norte precisou mandar a primeira partida no Kleber Andrade, Cariacica. Longe dos seus domínios, o Nova Venécia não conseguiu se impor e conquistar alguma vantagem para a volta, apesar de ter jogado melhor. Agora, terá que vencer o Real Noroeste fora de casa e realizar um feito que somente a Desportiva conseguiu na atual competição.