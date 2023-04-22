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É hoje! Real Noroeste e Nova Venécia decidem o título do Capixabão 2023

Após o empate em 0 a 0 no primeiro jogo da decisão, realizado no Kleber Andrade, as equipes se enfrentam no José Olímpio da Rocha em busca do troféu

Publicado em 22 de Abril de 2023 às 10:19

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

22 abr 2023 às 10:19
Real Noroeste e Nova Venécia ficaram no empate na primeira partida
Real Noroeste e Nova Venécia ficaram no empate na primeira partida Crédito: Henrique Montovanelli/FES
Chegou a hora. Real Noroeste e Nova Venécia se enfrentam na tarde deste sábado (22), às 16h, pela segunda partida da final do Campeonato Capixaba. Após o empate em 0 a 0 no Kleber Andrade, os finalistas vão até o estádio José Olímpio da Rocha para decidir o grande campeão do Espírito Santo.
O primeiro duelo foi muito equilibrado, com as duas equipes produzindo chances para marcar gols. No entanto, a igualdade no placar persistiu e levou a decisão para o jogo de logo mais. O Real Noroeste busca o tricampeonato consecutivo da competição. Já o Nova Venécia luta pelo seu primeiro título na Série A Estadual.

Real Noroeste

Real Noroeste chega com confiança após eliminar o Serra
Real Noroeste terá o fator casa a se favor na decisão Crédito: Breno Bonfá
O Merengue Capixaba jogará a partida da volta em casa. Este tem sido um fator importante para a equipe dentro da competição - só perdeu um jogo dentro do José Olímpio da Rocha (derrota polêmica para a Desportiva por 1 a 0). Porém, deve ter concorrência nas arquibancadas, pois o rival também é do interior e deve comparecer em peso.

Nova Venécia

Nova Venécia vem crescendo ao longo do Campeonato Capixaba
Nova Venécia terá que superar a dificil missão de vencer o Real Noroeste dento do José Olímpio da Rocha Crédito: Breno Bonfá
O Leão do Norte precisou mandar a primeira partida no Kleber AndradeCariacica. Longe dos seus domínios, o Nova Venécia não conseguiu se impor e conquistar alguma vantagem para a volta, apesar de ter jogado melhor. Agora, terá que vencer o Real Noroeste fora de casa e realizar um feito que somente a Desportiva conseguiu na atual competição.

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