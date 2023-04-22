É hoje! Real Noroeste e Nova Venécia decidem o título do Capixabão 2023

O Merengue Capixaba jogará a partida da volta em casa. Este tem sido um fator importante para a equipe dentro da competição - só perdeu um jogo dentro do José Olímpio da Rocha (derrota polêmica para a Desportiva por 1 a 0). Porém, deve ter concorrência nas arquibancadas, pois o rival também é do interior e deve comparecer em peso.