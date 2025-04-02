Porto Vitória vence o Rio Branco no primeiro jogo da Final do Capixabão

No primeiro jogo da grande final do Capixabão 2025 o Porto Vitória saiu vencedor diante do Rio Branco. Thainler, de pênalti, fez o gol da vitória por 1 a 0 do Verdão, no Kleber Andrade.
O confronto colocou a frente os dois representantes do estado na Série D. O segundo jogo da decisão acontece no sábado (05), às 16h30, mais uma vez no Klebão.
Primeiro tempo
Porto Vitória e Rio Branco fizeram um primeiro tempo fraco, que nem de longe lembrou uma partida valendo título. Em 50 minutos de bola rolando, as duas equipes não conseguiram produzir e abusaram dos erros individuais. Apenas nos acréscimos que houve emoção. Em uma mesma jogada, o Capa-Preta teve duas chances incríveis de abrir o placar, mas Matheus Costa e Diego Fernandes pararam no goleiro Aydhan.
Segundo tempo
Ambas equipes voltaram buscando a vitória a todo custo. O Rio Branco voltou do intervalo com três substituições em setores que o Porto teve alguma superioridade no começo. Mas continuou com poucas chances criadas. O Verdão da Capital abriu o placar de pênalti após Ítalo receber um pisão do lateral Dudu dentro da área. Thainler converteu dando a vitória para o Porto.