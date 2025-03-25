Atacante do Rio Branco, Matheus Costa está entre os jogadores mais rápidos do mundo

Atacante do Rio Branco, Matheus Costa correu a 37km/h e está entre os jogadores mais rápidos do mundo Crédito: Alef Jordan/Capixaba Esporte

O Rio Branco avançou para as finais do Campeonato Capixaba 2025, ao derrotar a Desportiva Ferroviária, por 1 a 0, no último sábado (22). O gol da classificação foi marcado pelo atacante Matheus Costa, ainda no primeiro tempo. No lance, o jogador atingiu a marca de 37 km/h e entrou na lista dos 10 jogadores mais velozes do futebol mundial. O Capa-Preta deixou para trás nomes como Dembélé, Rafael Leão e Gareth Bale.

Os dados são da Catapult, empresa australiana de tecnologia que fornece os dispositivos GPS que monitoram os atletas. Os dados da arrancada de 37 km/h, de Matheus Costa, já foram confirmadas e homologadas pela Catapult, que faz o monitoramento das equipes em todo o mundo.

O gol de Matheus Costa foi o quarto do atleta na temporada - três pelo Campeonato Capixaba e um pela Copa Verde. Além de ser o artilheiro da equipe capa-preta em 2025, o atleta é o principal garçom do time, com três assistências.

Matheus Costa ficou próximo de atingir a marca de Phil Foden, meio-campista do Manchester City e Seleção Inglesa, que já atingiu 37,12 km/h e está em 7º na lista mundial.

"Gostei muito desse lance. Foram três arrancadas, sendo que as duas últimas foram muito boas. Contei com um pouco de sorte na finalização (a bola desvia no zagueiro), mas foi um dos gols mais bonitos da minha carreira", afirmou Matheus, que no lance chegou a sentir uma lesão muscular e foi substituído no intervalo.

Sem surpresas no Rio Branco

O coordenador do Departamento de Saúde e Performance do Rio Branco, Saulo Santana, explicou que a marca do atacante capa-preta foi atingida em um momento de transição ofensiva, aliada à força física do atleta.

"Os números do Matheus Costa não nos surpreendem, pois são dados que ele consegue atingir durante os treinamentos. Neste jogo em específico, aconteceu no momento de transição ofensiva, onde o atleta possuía muito campo para aumentar e sustentar a velocidade atingida", destacou Saulo.

O Rio Branco utiliza sistema GPS para monitorar seus atletas desde o início do ano. Os dispositivos permitem a medição detalhada de diversos resultados durante treinos e jogos, como velocidade, distância percorrida, aceleração, mudanças de direção e gasto calórico.