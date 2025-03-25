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Jogo de ida das finais do Campeonato Capixaba é adiado

Veja a nova data e mais informações sobre a decisão entre Porto Vitória e Rio Branco

Publicado em 25 de Março de 2025 às 14:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2025 às 14:29
Campeonato Capixaba
Porto Vitória e Rio Branco  fazem a final do Capixabão 2025 Crédito: Alef Jordan / Capixaba Esporte
O jogo de ida das finais do Campeonato Capixaba 2025, entre Porto Vitória e Rio Branco, foi adiado. A partida, anteriormente marcada para este sábado, às 16h30, foi transferida para a terça-feira, dia 1º de abril, às 19h30. O local segue o mesmo: estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
De acordo com uma nota veiculada pelo clube Capa-Preta, a mudança de data foi em decorrência da morte do auxiliar-técnico do Porto Vitória, Nilmar Filho. O profissional faleceu após a classificação do Verdão para a decisão do Estadual.
"A Federação de Futebol do Espírito Santo (FES), o Rio Branco Atlético Clube e o Porto Vitória informam que o jogo de ida da final do Capixabão 2025 foi adiado em razão do falecimento do auxiliar-técnico do Porto Vitória, Nilmar Filho, ocorrido no último domingo, logo após a partida semifinal da competição. O primeiro jogo, que aconteceria no próximo sábado (29/03), foi remarcado para terça-feira (01/04), às 19h30, no Estádio Kleber Andrade. O Rio Branco compreende a infelicidade dos torcedores em não ter o primeiro jogo realizado no final de semana, mas entende perfeitamente o motivo da mudança, em prol do luto e do respeito ao adversário, que foi comprometido com os treinamentos devido ao ocorrido. Reforçamos, novamente, nosso pesar pelo falecimento do auxiliar-técnico Nilmar Filho e expressamos nossos mais sinceros pêsames aos familiares e amigos."
A mudança de data da partida de ida não interferiu na volta. O segundo e decisivo jogo acontece no dia 05 de abril, sábado, às 16h, também no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Melhor colocado, na primeira fase, o Rio Branco tem o mando de campo no segundo e decisivo jogo. O futuro campeão garante as vagas na Série D do Brasileirão e Copa Verde, ambas em 2026.

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