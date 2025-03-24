Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Auxiliar do Porto Vitória morre após time se classificar à final do Capixabão

Aos 52 anos, Nilmar Filho sofreu um infarto logo após o time superar o Vitória e se garantir na decisão do Capixabão. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Publicado em 23 de Março de 2025 às 21:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2025 às 21:58
Nilmar Filho, auxiliar-técnico do Porto Vitória
Nilmar Filho, auxiliar-técnico do Porto Vitória Crédito: Porto Vitória/Divulgação
Pouco depois de comemorar a classificação inédita para as finais do Campeonato Capixaba 2025, o Porto Vitória está de luto. Na noite deste domingo (23), o clube informou o falecimento do auxiliar-técnico Nilmar Filho. O profissional, de 52 anos, sofreu um infarto, logo após o triunfo sobre o Vitória, no jogo de volta das semifinais. 
Após o jogo e as fotos de comemoração pela classificação, no vestiário do estádio Salvador Costa, Nilmar Filho sentiu os primeiros sintomas do infarto: dor no peito e formigamento no braço esquerdo. O auxiliar-técnico foi levado às pressas para o Pronto Atendimento da Praia do Suá, onde chegou desfalecendo. A equipe médica, no local, ainda tentou procedimentos de reanimação, mas o profissional do Porto Vitória faleceu por volta das 19h30.
Antes de confirmar a informação, o clube entrou em contato com os familiares de Nilmar, na Bahia, para notificar sobre o ocorrido. Muito abalado, o seu companheiro de comissão técnica, Rodrigo Chagas, preferiu não se manifestar. 

Carreira no futebol

Natural de Salvador, Nilmar Teixeira De Almeida Filho foi um lateral-esquerdo, que atuou no Bahia, na década de 1990, onde disputou a Série A do Brasileirão e a Copa do Brasil. Após encerrar a carreira, Nilmar estudou, fez cursos e passou a trabalhar como analista de desempenho. Ao lado do técnico Rodrigo Chagas, o profissional trabalhou no Vitória-BA, Jacuipense e veio juntamente com o treinador para o Porto Vitória. 

Porto Vitória lamenta

Em nota oficial publicada em suas redes sociais, o Porto Vitória lamentou o falecimento de Nilmar Filho, que chegou ao clube há pouco mais de um mês, juntamente com o técnico Rodrigo Chagas.
"É com profundo pesar que o Porto Vitória comunica o falecimento do auxiliar-técnico Nilmar Filho, ocorrido hoje (23) logo após a vitória da equipe diante do Vitória F.C no jogo de volta da semifinal do Capixabão. Nilmar sofreu um infarto, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O auxiliar somou 36 dias no clube e teve participação significativa em 6 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências à família, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com Nilmar. Sua presença e trabalho árduo deixarão uma marca indelével em nossa equipe e na história do clube. Que Nilmar descanse em paz, e que sua memória siga inspirando todos nós."
Ainda não foram divulgadas as informações sobre velório e sepultamento de Nilmar Filho.

Veja Também

Porto Vitória bate o Vitória e vai pegar o Rio Branco na final do Capixabão

Herói da vitória do Rio Branco, Matheus Costa foi até o limite pelo gol

Rio Branco vence a Desportiva e está na final do Capixabão 2025

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Futebol Capixaba Infarto Morte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados