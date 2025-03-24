Auxiliar do Porto Vitória morre após time se classificar à final do Capixabão

Nilmar Filho, auxiliar-técnico do Porto Vitória Crédito: Porto Vitória/Divulgação

Pouco depois de comemorar a classificação inédita para as finais do Campeonato Capixaba 2025, o Porto Vitória está de luto. Na noite deste domingo (23), o clube informou o falecimento do auxiliar-técnico Nilmar Filho. O profissional, de 52 anos, sofreu um infarto, logo após o triunfo sobre o Vitória, no jogo de volta das semifinais.

Após o jogo e as fotos de comemoração pela classificação, no vestiário do estádio Salvador Costa, Nilmar Filho sentiu os primeiros sintomas do infarto: dor no peito e formigamento no braço esquerdo. O auxiliar-técnico foi levado às pressas para o Pronto Atendimento da Praia do Suá, onde chegou desfalecendo. A equipe médica, no local, ainda tentou procedimentos de reanimação, mas o profissional do Porto Vitória faleceu por volta das 19h30.

Antes de confirmar a informação, o clube entrou em contato com os familiares de Nilmar, na Bahia, para notificar sobre o ocorrido. Muito abalado, o seu companheiro de comissão técnica, Rodrigo Chagas, preferiu não se manifestar.

Carreira no futebol

Natural de Salvador, Nilmar Teixeira De Almeida Filho foi um lateral-esquerdo, que atuou no Bahia, na década de 1990, onde disputou a Série A do Brasileirão e a Copa do Brasil. Após encerrar a carreira, Nilmar estudou, fez cursos e passou a trabalhar como analista de desempenho. Ao lado do técnico Rodrigo Chagas, o profissional trabalhou no Vitória-BA, Jacuipense e veio juntamente com o treinador para o Porto Vitória.

Porto Vitória lamenta

Em nota oficial publicada em suas redes sociais, o Porto Vitória lamentou o falecimento de Nilmar Filho, que chegou ao clube há pouco mais de um mês, juntamente com o técnico Rodrigo Chagas.

"É com profundo pesar que o Porto Vitória comunica o falecimento do auxiliar-técnico Nilmar Filho, ocorrido hoje (23) logo após a vitória da equipe diante do Vitória F.C no jogo de volta da semifinal do Capixabão. Nilmar sofreu um infarto, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O auxiliar somou 36 dias no clube e teve participação significativa em 6 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Neste momento de dor, expressamos nossas mais sinceras condolências à família, amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com Nilmar. Sua presença e trabalho árduo deixarão uma marca indelével em nossa equipe e na história do clube. Que Nilmar descanse em paz, e que sua memória siga inspirando todos nós."