Como chegam Rio Branco e Porto Vitória para o 1° jogo da final do Capixabão

Rio Branco e Porto Vitória fazem a grande final do Capixabão 2025 Crédito: Alef Jordan / Capixaba Esporte

Rio Branco e Porto Vitória decidem o título do Campeonato Capixaba 2025. As equipes garantiram classificação após eliminarem a Desportiva e o Vitória, respectivamente. Finalistas, Capa-Preta e Verdão serão os representantes do Espírito Santo na Copa do Brasil 2026. Agora, a dupla luta pela taça e pelas vagas para a Copa Verde e Série D do Brasileirão, ambas no ano que vem.

O Porto Vitória chega pela primeira vez à decisão do Campeonato Capixaba com uma campanha de recuperação. Após um início irregular, o Verdão da Capital conseguiu escapar do rebaixamento e conquistou a vaga para o mata-mata apenas na última rodada. Nas quartas de final, já sob o comando do técnico Rodrigo Chagas, o Porto passou pelo Real Noroeste e, nas semifinais, superou o Vitória-ES.

Pela segunda temporada consecutiva, o Rio Branco-ES entra em campo para jogar a final do Campeonato Capixaba. Em busca de começar a decisão com o pé direito, o Capa-Preta quer aproveitar a boa fase vinda dos últimos jogos. A classificação contra a Desportiva, fora de casa, dá mais motivação e confiança para os comandados de Rodrigo Fonseca levantarem a taça novamente.

Porto Vitória e Rio Branco-ES nas finais

O técnico Rodrigo Chagas não terá problemas para escalar o Porto Vitória. Para a partida desta terça-feira, o treinador tem o retorno do volante Athirson, que cumpriu suspensão no jogo de volta das semifinais. A tendência é que Rodrigo mantenha a mesma equipe que venceu o Vitória, no último domingo, apenas com a entrada de Athirson no lugar de Henrique Melo. Confira a provável escalação.

Porto Vitória: Aydhan; Thainler, Ferrugem, Nascimento e Willian Simões; Athirson, Didira e Willyan Sotto; Elton Martins, Xavier e Patrick Carvalho. Técnico: Rodrigo Chagas



Apesar da recuperação impressionante do Capa-Preta, a grande partida da equipe foi na classificação diante da Desportiva Ferroviária. Sendo assim, o comandante Rodrigo Fonseca tem a confiança de repetir a atual escalação ideal do time, sem incluir os desfalques para o jogo de ida. Com o mesmo esboço tático, Braga é o favorito para assumir a vaga de Matheus Costa, dúvida com lesão na posterior da coxa, enquanto Júnior Dindê deve voltar ao time para substituir o experiente Bruno Silva. Confira a provável escalação.

Rio Branco: Neguete; Dudu, Matheus Castelo, Darlan e Théo Kruger; Romarinho, Júnior Dindê e Emerson Martins; Braga, Maranhão e Diego Fernandes. Técnico: Rodrigo Fonseca

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