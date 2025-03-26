Edinho joga última partida da carreira e se aposenta com a camisa do Vitória

Edinho anuncia aposentadoria e agradece pela carreira de sucesso no futebol Crédito: Alef Jordan/Capixaba Esporte

Texto escrito por Tiago Taam, do ge.globo

O atacante Edinho entrou em campo pela última vez, na tarde do último domingo, na derrota do Vitória, por 2 a 0 (veja), contra o Porto Vitória, seu ex-clube. Campeão com as camisas de Rio Branco, Desportiva Ferroviária e também do Alvianil, o centroavante virou ídolo e artilheiro no Irã, até retornar ao Espírito Santo e se emocionar na despedida dos gramados.

Aos 42 anos de idade, 24 destes dedicados à carreira profissional no futebol, Edinho se emocionou com a última partida da carreira. Na subida ao campo do Salvador Costa, o camisa 20 foi o jogador mais acompanhado pelas crianças, apesar de não começar como titular. O centroavante foi o símbolo de uma campanha beneficente pela inclusão social das pessoas com Síndrome de Down.

Com o jogo iniciado e o camisa 20 no banco de reservas, a torcida alvianil pedia a entrada de Edinho, principalmente após os dois gols sofridos, que eliminavam o Vitória. Dessa forma, aos 15 minutos do segundo tempo, o atacante entrou em campo e exibiu seu futebol por 30 minutos, na última partida da carreira profissional. Com o apito final, o ídolo capixaba não se abateu com o resultado final. Edinho caminhou pelo campo, foi até ao gol, colocou a mão nas redes e agradeceu pelo sucesso na carreira, além da relação construída com torcidas, companheiros de equipe e imprensa local.

"É gratidão, é um 'obrigado' pelos 24 anos dedicados ao futebol, que é minha vida (Sobre o gesto após o jogo). Vocês foram repórteres por muitos anos e eu nunca neguei uma entrevista a vocês e sempre respeitei todos. Porque eu sei que aí é o trabalho de vocês e esse era o meu. Eu ganho, eu falo, eu perco, eu também falo. Hoje, a minha emoção é a gratidão que tenho, pelos gols que fiz e perdi, títulos que venci e perdi. Tenho muito mais a agradecer do que lamentar. Se eu voltasse 24 anos atrás, faria tudo de novo e do mesmo jeito", disse Edinho, emocionado.

Por fim, a despedida oficial de Edinho contou com o próprio atacante falando sobre seu encerramento. "Hoje, se encerra um atleta chamado Éder Luciano, de Barra do Riacho, Aracruz, conhecido como Edinho e Ronaldinho do Irã, após 24 anos de carreira. Obrigado a todos da imprensa e obrigado senhor Jesus, por tudo que me proporcionou. Eu estava me preparando pra isso, mas é uma palavra tão difícil de falar: acabou", concluiu o histórico atacante capixaba.

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