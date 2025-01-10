Jogo da vida

Porto Vitória só depende de si mesmo para se classificar na Copinha

Time capixaba está na vice-liderança do Grupo 21
Sidney Magno Novo

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 16:02

Porto Vitória Sub-20
Porto Vitória Sub-20 no treino desta manhã (10) Crédito: Eduardo Mancini
O Porto Vitória decide, na manhã deste sábado, a vaga para a próxima fase da Copa SP de Futebol Júnior 2025. O time capixaba enfrenta o Vitória da Conquista, pelo Grupo 21, dependendo apenas de si para seguir na Copinha. Com três pontos ganhos e na vice-liderança da chave, o Verdão da Capital se classifica com uma vitória sobre a equipe baiana. A vaga também pode vir em caso de empate. Para isso, o Atlético Guaratinguetá não pode vencer o Grêmio por mais de dois gols de vantagem.
O técnico Gustavo Caetano, do Porto Vitória, afirma que o seu time chega para a partida deste sábado, confiante de buscar a vaga para a segunda fase da Copinha. "Apesar da derrota, no último jogo, a gente permanece com a confiança alta. Porque a gente sabe que fizemos um grande jogo contra o Grêmio. Entendemos que amanhã (sábado) temos um jogo decisivo e que dependemos apenas da gente. É um confronto difícil, mas vamos em cima do trabalho que estamos construindo, nos últimos jogos, com a expectativa de fazer um grande jogo", declarou o treinador, em entrevista ao ge.globo.
A terceira e última rodada do Grupo 21, da Copa SP de Futebol Júnior 2025, acontece neste sábado. O Porto Vitória enfrenta o Vitória da Conquista, às 10h45 (de Brasília), no estádio Dário Rodrigues Leite, em Guaratinguetá.

