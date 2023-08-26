É hoje! Serra e Rio Branco se enfrentam pela final da Copa Espírito Santo

Serra e Rio Branco fazem a grande final da Copa ES neste sábado (26), às 15h, no Kleber Andrade Crédito: Laila Pecorari/Serra e Jordan Nunes/Rio Branco

É hoje! Serra e Rio Branco se enfrentam às 15h deste sábado (26) em busca do tão sonhado título da Copa Espírito Santo 2023. O final em jogo único acontece no Estádio Kleber Andrade, Cariacica, e em caso de igualdade no placar durante os 90 minutos, a disputa do troféu vai para as penalidades. O campeão da Copa Espírito Santo garante vaga na Série D de 2024, e o vice carimba o passaporte para a Copa Verde, que reúne equipes da Região Norte e Centro-Oeste do Brasil.

O Serra disputa a primeira final de sua história na competição. Já o Rio Branco vai atrás do seu segundo título do torneio, além de estar disputando sua sexta final de Copa Espírito Santo. Esses fatores, além da rivalidade entre as equipes, fazem com que a partida seja cercada de muita expectativa para os torcedores e amantes do futebol capixaba.

Trajetória das equipes

As duas equipes chegaram de formas distintas até a final. O Serra foi muito constante durante toda a competição. Começou muito bem, vencendo partidas importantes fora de casa contra o Real Noroeste e o próprio Rio Branco, e terminou a fase de grupos na segunda colocação, com a mesma quantidade de pontos que o líder Nova Venécia. No mata-mata foi soberano. Passou por Pinheiros e Porto Vitória sem grandes dificuldades, e chega muito forte para essa final.

Já o Rio Branco passou por dificuldades. Montou um time modesto no início do torneio, e gerava questionamentos pela torcida. Até que veio uma mudança importante. O clube anunciou investimentos para a SAF, que só tomará conta do futebol a partir do ano que vem, mas um pouco do investimento já foi utilizado para reforçar o elenco. As contratações mudaram a cara da equipe, que cresceu na hora certa e passou por adversários difíceis para chegar até a decisão. Inclusive eliminou o Nova Venécia na semifinal, time que foi líder na primeira fase.

Rodrigo César, técnico do Serra, e Max Sandro, técnico do Rio Branco Crédito: Laila Pecorari/Serra e Jordan Nunes/Rio Branco

Retrospecto

Ao longo da história, o confronto é bem equilibrado. Somando todas as competições, são 46 jogos, com 19 vitórias do Rio Branco, 17 do Serra e 10 empates. Porém, na Copa Espírito Santo a vantagem é maior : são 21 jogos, com 10 triunfos do Capa-Preta, 6 da Cobra-Coral e 5 empates. E um detalhe interessante é que nenhum desses duelos foi em uma final desta competição.

O técnico do Rio Branco, Max Sandro, pregou respeito ao adversário, mesmo com a vantagem histórica. “Acredito que vamos fazer um bom jogo, sempre respeitando o adversário, temos nossa força, nossa torcida e vamos com muita garra buscar esse título", analisou.

Rodrigo César, técnico do Serra, acredita que a vantagem do rival não vai alterar a concentração do seu time para a final. “Eu posso até passar para os atletas depois esses números, mas nosso grupo é muito concentrado e focado no que quer. Vivemos um momento muito bom e esperamos fazer um grande jogo", declarou.

Promessa de equilíbrio

Apesar das posições e trajetórias sem grandes semelhanças, o duelo da final promete ser equilibrado. Ainda assim, o cenário é favorável ao Serra, já que nos encontros em 2023, pelo Capixabão e pela Copa ES, Serra e Rio Branco se enfrentaram por duas vezes, e em ambas o Tricolor Serrano venceu por 2 a 1.

A final pode contar como a partida que marcará a hegemonia do Serra sobre o Rio Branco em 2023, ao mesmo tempo, em que pode ser a revanche Capa-preta, com direito à taça.

Ingressos

As entradas para a partida decisiva já estão a venda . Os valores são de R$ 40 (Inteira) e R$ 20 (Meia). Torcedores com a camisa do Serra, Torcedor com camisa do Rio Branco, Idosos, Estudantes, Doadores de sangue, Cliente Sicoob (mediante apresentação do cartão) e Professores tem direito a meia-entrada. A bilheteria do estádio estará vendendo ingressos a partir de 13h, mas somente receberá pagamento em dinheiro.

Posicionamento das torcidas

Por definição da Federação de Futebol do Espírito Santo (FES) mediante sorteio, o mandante da partida será o Serra. Com isso, a torcida Cobra-Coral ficará posicionada nos setores A e B, ao lado esquerdo da entrada principal do Kleber Andrade, com entrada pela parte de trás do estádio. Já a torcida do Rio Branco ficará nos setores C e D, ao lado direito da entrada principal, onde os torcedores do Capa-Preta irão entrar.