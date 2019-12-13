Fundo eleitoral de R$ 3,8 bi deve cair, mas não será por bom senso

Não é o caso de se demonizar o fundo eleitoral, principal mecanismo de financiamento público das candidaturas. Criado em 2016, ele supre parcialmente o vácuo deixado pela decisão do STF de proibir as doações de pessoas jurídicas – antes, o apoio milionário de grandes empresas correspondia a 75% do dinheiro gasto nas eleições, mas chegava às mãos de poucos.

O mecanismo, portanto, equilibra o jogo democrático. O país ainda tem muito a amadurecer no financiamento de campanhas e um aumento do valor dos repasses públicos é uma possibilidade futura, face às dimensões continentais do Brasil e às dificuldades de tornar as propostas de todos os candidatos conhecidas dos eleitores. O que não cabe é a mentalidade mesquinha da “farinha pouca, meu pirão primeiro”. Colocar o Brasil de volta no rumo do desenvolvimento começa por estabelecer prioridades.