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Renata Rasseli

FOTOS: confira quem curte a folia no Camarote Zig Zag neste sábado

O governador Renato Casagrande visitou o espaço da Rede Gazeta na noite dos desfiles do Grupo Especial

Publicado em 16 de Fevereiro de 2020 às 00:16

Públicado em 

16 fev 2020 às 00:16
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Raimundo Nonato, o governador Renato Casagrande e o diretor de Negócios da Rede Gazeta, Marcello Moraes Crédito: Monica Zorzanelli
Dia de desfiles de camisetas de cor laranja no Camarote Zig Zag, o mais badalado do Sambão do Povo, neste sábado (15). Enquanto as escolas do Grupo Especial dão um show na avenida, autoridades, empresários, influencers e foliões animados curtem o espaço da Rede Gazeta, a emissora oficial do Carnaval de Vitória. O governador do ES Renato Casagrande visitou o espaço da Gazeta e foi recebido pelo diretor de Negócios Marcello Moraes. "O Carnaval do Brasil começa aqui e começa grandioso e bonito", disse o governador. 

CARNAVAL É GLOBELEZA

A Globleza Erika Moura e o empresário Maely Coelho Crédito: Monica Zorzanelli

GLOBAIS NO CAMAROTE

A Globeleza Erika Moura compareceu ao camarote pela segunda noite. E quem também passou QG foi o ator Hugo Moura.

CONVIDADOS DE MG

 Saulo Froes e Lena Chaves, de Belo Horizonte,  Márcia Santos e Eduardo Correa Crédito: Monica Zorzanelli

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AO VIVO NA TV GAZETA E EM TEMPO REAL DE CAMAROTE

Mário Bonella, Renata Rasseli Crédito: Monica Zorzanelli
E quem não compareceu ao Sambão lotado neste sábado pode conferir tudo ao vivo pela TV Gazeta. Os jornalistas Mário Bonella e Dani Abreu apresentam os desfiles das sete escolas que disputam o campeonato do Carnaval de Vitória. A coluna está sendo atualizada de dentro do camarote da folia em tempo real para o site A GAZETA e para nossas redes sociais (@zigzag_ag e @renatarasseli)

FAMÍLIA NO SAMBA

Léo de Castro, Bernardo e Patricia Castro Crédito: Monica Zorzanelli

QUERIDOS DE RR

Márcia e Junior Carone Crédito: Monica Zorzanelli

Camarote Zig Zag - Sábado (15)

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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