FOTOS: confira quem curte a folia no Camarote Zig Zag neste sábado

Raimundo Nonato, o governador Renato Casagrande e o diretor de Negócios da Rede Gazeta, Marcello Moraes Crédito: Monica Zorzanelli

Dia de desfiles de camisetas de cor laranja no Camarote Zig Zag, o mais badalado do Sambão do Povo, neste sábado (15). Enquanto as escolas do Grupo Especial dão um show na avenida, autoridades, empresários, influencers e foliões animados curtem o espaço da Rede Gazeta, a emissora oficial do Carnaval de Vitória. O governador do ES Renato Casagrande visitou o espaço da Gazeta e foi recebido pelo diretor de Negócios Marcello Moraes. "O Carnaval do Brasil começa aqui e começa grandioso e bonito", disse o governador.

CARNAVAL É GLOBELEZA

A Globleza Erika Moura e o empresário Maely Coelho Crédito: Monica Zorzanelli

GLOBAIS NO CAMAROTE

A Globeleza Erika Moura compareceu ao camarote pela segunda noite. E quem também passou QG foi o ator Hugo Moura.

CONVIDADOS DE MG

Saulo Froes e Lena Chaves, de Belo Horizonte, Márcia Santos e Eduardo Correa Crédito: Monica Zorzanelli

AO VIVO NA TV GAZETA E EM TEMPO REAL DE CAMAROTE

Mário Bonella, Renata Rasseli Crédito: Monica Zorzanelli

E quem não compareceu ao Sambão lotado neste sábado pode conferir tudo ao vivo pela TV Gazeta. Os jornalistas Mário Bonella e Dani Abreu apresentam os desfiles das sete escolas que disputam o campeonato do Carnaval de Vitória. A coluna está sendo atualizada de dentro do camarote da folia em tempo real para o site A GAZETA e para nossas redes sociais (@zigzag_ag e @renatarasseli)

FAMÍLIA NO SAMBA

Léo de Castro, Bernardo e Patricia Castro Crédito: Monica Zorzanelli

QUERIDOS DE RR

Márcia e Junior Carone Crédito: Monica Zorzanelli