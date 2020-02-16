'Questão de segurança não vamos ter problema', diz Casagrande no Sambão

O Governador Renato Casagrande e a esposa no Sambão do Povo - Carnaval 2020 Crédito: Iara Diniz

Presente mais uma vez no Sambão do Povo, o governador Renato Casagrande, que também acompanhou os desfiles do Grupo A do Carnaval de Vitória nesta sexta (14), garantiu, neste sábado (15), que não haverá problemas relacionados com a segurança.

"Questão de segurança não vamos ter problema, estamos muito bem. Ontem (sexta) foi perfeito, hoje também, disse Casagrande.

Nesta sexta, uma onda de ataques assustou os moradores da Grande Vitória. Tudo aconteceu após a morte de um adolescente durante um confronto com a polícia no bairro Bonfim, em Vitória.

Sobre sua escola de preferência, Casagrande disse que tem carinho pela Jucutuquara, mas que hoje não tem preferência.

A minha escola de origem é a Jucutuquara, mas aqui não tem preferida, a gente torce para todas. Está tudo muito bonito, colorido, está cheio. Tem muita gente chegando ainda", finalizou.

PREFEITO DE VITÓRIA SE DESPEDE DO CARNAVAL

Na abertura dos desfiles do Grupo Especial, neste sábado, o prefeito Luciano Rezende se despediu do Carnaval de Vitória, já que é o último ano dele na chefia do executivo municipal.

"É o nosso último ano, é o último ano que eu tenho a honra de entregar a chave ao Rei Momo, é um momento de muita emoção".

FAMÍLIA REAL DESFILA NA ABERTURA DO CARNAVAL