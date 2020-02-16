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Carnaval de Vitória

Banda da PM abre alas para os desfiles do Grupo Especial neste sábado

Neste sábado (15), sete escolas passam pelo Sambão do Povo em busca do tão esperado título do Grupo Especial do Carnaval de Vitória

Publicado em 15 de Fevereiro de 2020 às 22:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2020 às 22:47
Data: 15/02/2020 - Vitória - ES - Carnaval 2020 - Preparativos - Piedade - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ Crédito: Fernando Madeira
O clima já é de muita animação no Sambão do Povo, que recebe neste sábado (15) o desfile das escolas de samba do Grupo Especial. As arquibancadas e camarotes começam a receber os foliões. As áreas que já estão mais público ficam próximas à dispersão e concentração. Os portões foram abertos às 19h. A banda da Polícia Militar se apresentou na avenida por volta das 21h, animando os foliões.

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Neste sábado (15), sete escolas passam pelo Sambão do Povo em busca do tão esperado título do Grupo Especial do Carnaval de Vitória. A atual campeã, Independentes de Boa Vista, briga para manter o troféu em casa e vai falar no sambão sobre os músicos capixabas. Entre os homenageados, segundo o presidente da escola, Emerson Xumbrega, estão Nara Leão e o Rei Roberto Carlos, que nasceram no Espírito Santo.

Carnaval 2020: tudo pronto para os desfiles de sábado

A mais antiga escola de samba do Espírito Santo, a Unidos da Piedade, abre os desfiles, às 22h, e vai levar para a avenida histórias de Franciscos que foram ou ainda são mensageiros da paz pelo mundo, como explicou o carnavalesco Paulo Balbino. Papa Francisco, Chico Mendes, Chico Buarque, Chico Anysio e São Francisco de Assis serão lembrados no desfile. A escola já está se preparando na concentração.
Outra favorita, a Mocidade Unida da Glória, tem como enredo lendas indígenas do Espírito Santo. Também desfilarão no sábado a Novo Império, a Independentes de São Torquato, a Imperatriz do Forte e a Unidos de Jucutuquara.

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