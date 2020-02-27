FOTOS: Anitta e Ludmilla agitam o carnaval de Guarapari

Com Anitta e Ludmilla na programação, o Carnaval do Cafe de La Musique bombou. Anitta subiu ao palco na última segunda-feira (24) e mostrou por que é um dos maiores destaques da música nacional do momento. Trajando um look de zebra, Anitta entrou começou seu show a todo vapor. Imagens captadas por fãs da plateia e publicadas nas redes sociais mostram a cantora rebolando praticamente sem parar, entoando vários sucessos de sua carreira.