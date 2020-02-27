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Renata Rasseli

FOTOS: Anitta e Ludmilla agitam o carnaval de Guarapari

Anitta fez show na última segunda (24), no Café de La Musique, em Meaípe; Ludmilla subiu ao palco no domingo (23)

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 11:37

Públicado em 

27 fev 2020 às 11:37
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Anitta em show no Cafe de La Musique, em Guarapari Crédito: Leo Gurgel
Com Anitta e Ludmilla na programação, o Carnaval do Cafe de La Musique bombou.  Anitta subiu ao palco na última segunda-feira (24) e mostrou por que é um dos maiores destaques da música nacional do momento. Trajando um look de zebra, Anitta entrou começou seu show a todo vapor. Imagens captadas por fãs da plateia e publicadas nas redes sociais mostram a cantora rebolando praticamente sem parar, entoando vários sucessos de sua carreira. 
Anitta em show no Cafe de La Musique, em Guarapari Crédito: Leo Gurgel
O prefeito de Vitória, Luciano Rezende,  levou sua Marina,  que é fã declarada da cantora Anitta, para conferir a performance da pop star. 
Marina Rezende, Anitta e Luciano Rezende Crédito: Leo Gurgel
Anitta em show no camarim do Cafe de La Musique, em Guarapari Crédito: Divulgação

LUDMILLA NO PALCO DE MEAÍPE

Silvinha Fiorotti e a cantora Ludmilla  Crédito: Leo Gurgel
A cantora Ludmilla  foi a atração de domingo (23) e dançou muito, mesmo com pé machucado.
Stephany Pin e Gustavo Louzada Crédito: Leo Gurgel
Sob comando de Frederico Rezende, João Vitor Guimarães Vaz e Felipe Fioroti, o Cafe de La Musique reabre as portas no feriado da Semana Santa. 
Marcella Vieira, Juliane Neves e Camila Rabello . Crédito: Leo Gurgel
Kauany Lara e Mariah Louback Crédito: Leo Gurgel
Hugo Grassi Crédito: Leo Gurgel
Ramisses Rocha e Cida Alves Crédito: Leo Gurgel
 Bhaskar e Carlinha Loureiro Crédito: Leo Gurgel
Vinícius Campos e Maria Eduarda Guimarães Crédito: Leo Gurgel

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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