FOTOS: Anitta e Ludmilla agitam o carnaval de Guarapari

Com Anitta e Ludmilla na programação, o Carnaval do Cafe de La Musique bombou. Anitta subiu ao palco na última segunda-feira (24) e mostrou por que é um dos maiores destaques da música nacional do momento. Trajando um look de zebra, Anitta entrou começou seu show a todo vapor. Imagens captadas por fãs da plateia e publicadas nas redes sociais mostram a cantora rebolando praticamente sem parar, entoando vários sucessos de sua carreira.
O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, levou sua Marina, que é fã declarada da cantora Anitta, para conferir a performance da pop star.
LUDMILLA NO PALCO DE MEAÍPE
A cantora Ludmilla foi a atração de domingo (23) e dançou muito, mesmo com pé machucado.
Sob comando de Frederico Rezende, João Vitor Guimarães Vaz e Felipe Fioroti, o Cafe de La Musique reabre as portas no feriado da Semana Santa.