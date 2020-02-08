Flamengo é insensível ao negociar com famílias das vítimas de incêndio

Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim comanda negociações com as famílias Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

“Em um país onde milhares de pessoas vivem na pobreza e com poucas esperanças de um futuro, o futebol se apresenta como oportunidade. Desde bem novos, meninos já sonham em viver com a bola nos pés para mudar o futuro de suas famílias. A terrível tragédia que aconteceu no CT do Flamengo interrompeu o sonho de dez jovens. O verde do gramado deu lugar ao preto do luto. O fogo transformou a esperança em cinzas. Sobraram a dor, o lamento e a tristeza de vidas que foram levadas e deixaram um vazio no coração de família e amigos. Triste, muito triste”.

Escrevi o trecho acima para a edição impressa de A Gazeta que foi publicada no dia 9 de fevereiro de 2019. Um ano se passou e ainda aguardamos respostas contundentes sobre o incêndio no centro de treinamento do Flamengo e deixou dez mortos. Antes de falarmos em negociações, trâmites jurídicos e precedentes, temos que lembrar que estamos falando de pais que perderam seus filhos, para a grande maioria o mais importante componente de suas vidas.

Diante deste cenário, o Flamengo vem apresentando total insensibilidade nas negociações, tanto que só conseguiu se acertar com três famílias. Enquanto negocia os acordos, o Rubro-Negro decidiu dar uma ajuda de" custo mensal de R$ 5 mil para cada família, o que fez a Defensoria Pública do Rio de Janeiro e o Ministério Público intervirem com uma ação na Justiça, que determinou o pagamento de R$ 10 mil. O clube ficou insatisfeito com o resultado e afirmou recorrer à decisão, o que beira o ridículo para uma diretoria que vive a exaltar uma gestão financeira de sucesso que permite contratações caríssimas e o pagamento de altos salários aos atletas profissionais.

Chegar a um valor de indenização que deixe famílias e clube satisfeitos é muito difícil e o Flamengo tem o direito de tratar as negociações de maneira profissional, mas não se pode perder a sensibilidade. Sempre deve ser lembrado que os adolescentes estavam sob a responsabilidade do clube quando a tragédia aconteceu. O dano aos que ficaram é sentimentalmente irreparável, mas sob a ótica financeira pode ao menos ser parcialmente compensado. Possivelmente alguns dos que se foram seriam grandes jogadores enquanto outros talvez nem viriam a se tornar profissionais, mas isso não vem mais ao caso. É o que menos interessa.

Vítimas do incêndio no Ninho do Urubu Crédito: Reprodução

Vítimas do incêndio no Ninho do Urubu Crédito: Reprodução