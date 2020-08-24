"Quem não deve não teme": leitores comentam ameaça de Bolsonaro a repórter

Presidente da República, Jair Bolsonaro, em solenidade no Palácio do Planalto Crédito: Carolina Antunes/ PR

O repórter o questionou sobre os motivos para o ex-assessor do seu filho Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) e sua mulher terem repassado R$ 89 mil para a conta de Michelle. Sem olhar diretamente para o jornalista, Bolsonaro afirmou: "A vontade é encher tua boca com uma porrada, tá?".

Em nota, o jornal O Globo e Associação Nacional de Jornais (ANJ) repudiaram a conduta de Bolsonaro. Entidades de defesa da liberdade de expressão e de imprensa Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo), Artigo 19, Conectas Direitos Humanos, Observatório da Liberdade de Imprensa da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e Repórteres sem Fronteiras divulgaram nota conjunta para condenar o ato do presidente.

No Twitter, jornalistas, artistas, políticos e outros usuários da rede social repetiram a pergunta feita pelo jornalista de O Globo ao presidente Jair Bolsonaro. O assunto permanece, nesta segunda-feira (24), como um dos mais comentados do microblog no Brasil.

Leitores de A Gazeta também se manifestaram sobre a ameaça feita pelo presidente ao jornalista. Nas nossas redes sociais, a maioria condena a declaração, considerada grosseira e incondizente com o posto ocupado por Bolsonaro. Confira alguns comentários:

Muito mal educado este presidente! Pessoas que ocupam cargos públicos precisam ter um pouco de diplomacia. (Maria Stevens)

Não era mais fácil responder? Quem não deve não teme e nem interfere na investigação da PF. (Paulo Henrique Nepomuceno)

Ele ocupa um lugar de autoridade no país, deveria se controlar nas palavras, independentemente do assunto. Infelizmente ele não tem postura. (Ivanete Maria Alberti)

O repórter mereceu. Aliás, a imprensa tanto pedia o Queiroz, agora ele foi preso e solto. Daí vem um repórter encher o saco do presidente? Tomou. (Walker Botelho)

Disse Walker Botelho, que claramente não entendeu a função da imprensa numa democracia... Muito menos a do presidente. (Douglas Santana Mota)

Esse senhor não tem o mínimo de diplomacia e decoro para ocupar o cargo que ocupa. Em qualquer lugar do mundo já teria sido deposto. A quantidade de absurdos que ele já proferiu ao longo desse um ano e meio de mandato já seria suficiente para um impeachment em qualquer parte do mundo. Inadmissível. (Leonardo Martins)

É por essas e outras agressões e ameaças a jornalistas que o Brasil está em 107º lugar no Ranking Mundial da Liberdade de Imprensa, segundo levantamento da ONG Repórteres sem Fronteiras. Em 2010, no último ano do governo Lula, o Brasil estava em 58º lugar. Em 2002, último ano do governo FHC, o país estava na 54º posição. Atenção: essa é uma informação com base em dados científicos. A ONG Repórteres sem Fronteiras é a entidade mais confiável em medição da liberdade de imprensa no mundo. (José Roberto Santos Neves)

Acho que a pergunta do repórter é pertinente sim. As pessoas esquecem, mas em todos os outros governos havia essas perguntas capciosas. Acho que é obrigação dele não só responder como se colocar à disposição para quaisquer investigações. Está tomando conta do nosso cofre, né? Não se disse honesto? Então, não tem nada a temer, né? (Monika Gimenes)

Até onde eu sei estamos 1 ano e 8 meses sem corrupção e nem um escândalo ou estou errado? (Willian Sperandio)

O menor defeito de um presidente é ser mal educado... já tivemos educadíssimos que só ferraram o país. (Amazilles Lima)

Calma!. Ao invés de ficar irritado, procure provar a inocência dos familiares, cobre urgência na apuração e prove que são inocentes. (Marlete Correia)

Essa é uma postura inaceitável e inadequada a qualquer ser humano. Violência gratuita e irresponsável de quem deveria dar exemplo, mas nada surpreendente! Difícil acreditar que tem quem o apoie. (Andrea Valdetaro)

O presidente tem todo o direito de falar isso ou outra coisa qualquer, afinal de contas, quando inventam coisas sobre nossas famílias sem provas, só se o cara não tiver culhões que vai ficar calado. Eu e milhões de brasileiros estamos vendo o que essa mídia vem fazendo. (Marco Antonio Barbosa)

Presidente Jair Messias Bolsonaro, por que sua esposa Michelle recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz?? (Victor Lirio)

Não vi desaforo nenhum na pergunta do repórter. Vocês estão todos cegos e alienados. O MP está investigando o caso da primeira-dama, então é normal, além de ser um direito, a sociedade querer saber. Parece que ficam querendo passar pano. Se existe indícios de corrupção, tem que investigar mesmo, tem que questionar mesmo, doa a quem doer! Tá certíssimo! (Micael Ribeiro)

Isso é a maior vergonha para um representante eleito por uma nação exercendo um cargo de Poder Executivo. Que mau exemplo e falta de educação com toda a população brasileira… (Almiria Gonçalves Pereira Sobral)

É assim, quando a gente vê que esse cara é simplesmente um covarde, um parasita. Na hora de divulgar fake news, ele enche o peito. Pra encarar a mídia com as coisas que a Justiça descobriu, se descontrola. (Diego Henrique)

Vendo alguns comentários sobre tal episódio me pergunto: E quando usam de chacota para referir-se ao líder máximo da nação? Imitações em muitos momentos desrespeitosas etc... Antes de ser um líder, ele é um ser humano que é sempre alvo em muitos momentos de notícias tendenciosas. Sejamos sensatos, sem lado partidário. (Oliv Hunter)

Tem nenhuma postura de presidente. Aliás Bolsonaro não serve nem pra ser síndico. Esse é o tal comportamento do cidadão de bem. #Deplorável (Jardel Possatti Alcantara)

Pode até ser grosseiro, mas não é corrupto e está colocando o país em ordem e progresso, por isso está incomodando muito gente que gosta da corrupção, e é o melhor presidente que o Brasil já teve! (João Cicero Nobre Nobre)

Tocou na ferida aberta dele. No futuro, o Brasil ainda vai de se arrepender de ter colocado esta figura no poder. É rir pra não chorar. (Angelo Demuner)

Quando não há argumentos cabíveis, a violência se faz presente. (Douglas Mendes)

Mal educado porque porque fala o que pensa? Vai me dizer que se alguém falar alguma gracinha para você, você vai ter diplomacia para responder? Acho engraçado, vocês acham que por ser presidente ou qualquer outra autoridade tem que aguentar bucha do povo. (Rosemeri Almeida)

Esse é o presidente de 57 milhões de brasileiros! Inteligência, equilíbrio e respeito ao público estão aí! (Pimentel Gonçalves)

Quando teve a oportunidade de falar na cara dos seus adversários tudo que pensa o covarde fugiu dos debates. (Denis de Oliveira)

É triste ver uma postura dessa! Quem não deve não teme!! Concorda? (Rosani Zorzanelli)