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Trânsito

Detran impede que motoristas escolham clínica e leitores reclamam

Desde a última terça (18), condutor não pode mais escolher o local em que vai realizar os exames para renovar carteira. Órgão defende que nova regra traz equilíbrio financeiro para clínicas e mais segurança nos testes

Públicado em 

21 ago 2020 às 10:59

Colunista

Aulas teóricas presenciais para habilitação são liberadas no ES
Detran vai indicar clínica a motorista que renovar Carteira de Habilitação Crédito: Rodrigo Rezende/ G1
O motorista que for renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Espírito Santo não poderá mais escolher o local em que vai realizar os exames. A mudança, que está em vigor desde a última terça-feira (18), tem o objetivo de distribuir de forma mais equilibrada os testes de aptidão física e mental entre as clínicas credenciadas, segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES). 
Outra intenção do órgão de trânsito com a nova regra é tornar o exame mais imparcial, seguro e transparente. Com a indicação das clínicas pelo Detran, o condutor não terá como escolher o responsável pelos exames de perícia que o autorizam a continuar dirigindo. 
A distribuição equitativa vai contribuir para o equilíbrio financeiro das clínicas credenciadas, que atenderão quantidade semelhante de condutores, e também vai tornar o exame médico e a avaliação psicológica dos condutores que vão renovar a CNH mais impessoal e imparcial. Nós acreditamos que esses exames, quando criteriosamente bem conduzidos, podem minimizar a ocorrência de eventos acidentais no trânsito, que é o nosso principal objetivo. Esse é um avanço que estávamos trabalhando há um bom tempo em diálogo contínuo com as clínicas do nosso Estado”, explicou o diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira.
Apesar das boas intenções, a mudança não agradou os leitores de A Gazeta. Nas redes sociais, os internautas reclamaram da interferência do Estado no poder de escolha dos clientes, o que minaria a concorrência e, consequentemente, poderia afetar os preços e a qualidade dos serviços prestados pelas clínicas. Confira alguns comentários:
Absurdo total. Se eu pago por um serviço, tenho direito de escolher quem será o prestador desse serviço. Qual o objetivo dessa “seleção” de clínicas? Quem são os proprietários? Quais os critérios utilizados para a escolha das mesmas? Se elas forem longe da minha residência? (Juliana Fassina Fereguetti)
Isso é uma covardia do governo, porque o que faz as coisas baixarem de preço é a concorrência, e agora eles estão acabando com essa possibilidade, Reveja essa ideia. (Edilson Santos)
Acho que é direito do motorista, como cliente, decidir onde faz o exame. Já não estão prestando um serviço de boa qualidade e agora querem se intrometer nas escolhas das pessoas e em suas preferências. (Elissandro Tavares)
Péssima medida. Eu tenho que fazer onde é mais próximo da minha residência, não onde o Detran escolher. Além de cobrar taxas altíssimas, o Detran ainda cria mais transtorno. (Marlete Correia)
E porque parar por aí? Que se distribua melhor entre os cidadãos o local onde podem comprar pão, abastecer o carro, cortar o cabelo etc. Do jeito que está fica muito injusto, puxa vida, povo não sabe escolher nada direito… (Gabriel Oliveira)
Aí o cidadão perde o direito a buscar o melhor preço. Sabemos que todas as clínicas são credenciadas ao órgão! O nome disso é máfia. (Jucelio Lima)
Não faz sentido. Tem que ser onde é mais conveniente para o motorista. Não é de graça, é pago. (Richard Amaral)
Tirar carteira é um roubo legalizado no Brasil, qualquer coisa é um absurdo de caro. (Edimar R. Pereira)
Totalmente errado. Se estamos pagando, é um direito nosso de escolher onde vamos fazer, ainda mais se o local for mais acessível. (Alexandre Martins)
Mais justo é ter liberdade para decidir onde vai fazer. O Estado tem que ficar fora disso. (Claudio Vieira)
Está errado. Vou pagar, tenho direito de escolher onde quero fazer o exame, onde é mais viável,principalmente para pessoas que trabalham e quase não têm tempo. (Marli Mendes Xavier)
A gente que paga e não tem sequer o direito de escolher onde quer fazer o exame. Brasil é um circo mesmo. (Alysson Guimarães)
O nome disso é sacanagem. O esforço que estão fazendo para corrigir as interferências das vantagens para uns vai por água abaixo tirando o nosso poder escolha. É o poder público comandando a nossa vida. (Mafalda Caliman)
Só vai fortalecer a máfia! Sem concorrência não existe preço melhor ao consumidor! (Wesley Barros)
Ideia péssima. Mais uma vez decisões que não favorecem a vida do cidadão e contribuinte. (Euceni Cordeiro de Paula)
Acho justo morar em Vila Velha e fazer meus exames em Bom Jesus do Norte… porque pode ter certeza que esse tipo de coisa vai acontecer. (Dyeimmes Bahense)

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