Detran impede que motoristas escolham clínica e leitores reclamam

Detran vai indicar clínica a motorista que renovar Carteira de Habilitação Crédito: Rodrigo Rezende/ G1

Outra intenção do órgão de trânsito com a nova regra é tornar o exame mais imparcial, seguro e transparente. Com a indicação das clínicas pelo Detran, o condutor não terá como escolher o responsável pelos exames de perícia que o autorizam a continuar dirigindo.

A distribuição equitativa vai contribuir para o equilíbrio financeiro das clínicas credenciadas, que atenderão quantidade semelhante de condutores, e também vai tornar o exame médico e a avaliação psicológica dos condutores que vão renovar a CNH mais impessoal e imparcial. Nós acreditamos que esses exames, quando criteriosamente bem conduzidos, podem minimizar a ocorrência de eventos acidentais no trânsito, que é o nosso principal objetivo. Esse é um avanço que estávamos trabalhando há um bom tempo em diálogo contínuo com as clínicas do nosso Estado”, explicou o diretor-geral do Detran-ES, Givaldo Vieira.

Apesar das boas intenções, a mudança não agradou os leitores de A Gazeta. Nas redes sociais, os internautas reclamaram da interferência do Estado no poder de escolha dos clientes, o que minaria a concorrência e, consequentemente, poderia afetar os preços e a qualidade dos serviços prestados pelas clínicas. Confira alguns comentários:

Absurdo total. Se eu pago por um serviço, tenho direito de escolher quem será o prestador desse serviço. Qual o objetivo dessa “seleção” de clínicas? Quem são os proprietários? Quais os critérios utilizados para a escolha das mesmas? Se elas forem longe da minha residência? (Juliana Fassina Fereguetti)

Isso é uma covardia do governo, porque o que faz as coisas baixarem de preço é a concorrência, e agora eles estão acabando com essa possibilidade, Reveja essa ideia. (Edilson Santos)

Acho que é direito do motorista, como cliente, decidir onde faz o exame. Já não estão prestando um serviço de boa qualidade e agora querem se intrometer nas escolhas das pessoas e em suas preferências. (Elissandro Tavares)

Péssima medida. Eu tenho que fazer onde é mais próximo da minha residência, não onde o Detran escolher. Além de cobrar taxas altíssimas, o Detran ainda cria mais transtorno. (Marlete Correia)

E porque parar por aí? Que se distribua melhor entre os cidadãos o local onde podem comprar pão, abastecer o carro, cortar o cabelo etc. Do jeito que está fica muito injusto, puxa vida, povo não sabe escolher nada direito… (Gabriel Oliveira)

Aí o cidadão perde o direito a buscar o melhor preço. Sabemos que todas as clínicas são credenciadas ao órgão! O nome disso é máfia. (Jucelio Lima)

Não faz sentido. Tem que ser onde é mais conveniente para o motorista. Não é de graça, é pago. (Richard Amaral)

Tirar carteira é um roubo legalizado no Brasil, qualquer coisa é um absurdo de caro. (Edimar R. Pereira)

Totalmente errado. Se estamos pagando, é um direito nosso de escolher onde vamos fazer, ainda mais se o local for mais acessível. (Alexandre Martins)

Mais justo é ter liberdade para decidir onde vai fazer. O Estado tem que ficar fora disso. (Claudio Vieira)

Está errado. Vou pagar, tenho direito de escolher onde quero fazer o exame, onde é mais viável,principalmente para pessoas que trabalham e quase não têm tempo. (Marli Mendes Xavier)

A gente que paga e não tem sequer o direito de escolher onde quer fazer o exame. Brasil é um circo mesmo. (Alysson Guimarães)

O nome disso é sacanagem. O esforço que estão fazendo para corrigir as interferências das vantagens para uns vai por água abaixo tirando o nosso poder escolha. É o poder público comandando a nossa vida. (Mafalda Caliman)

Só vai fortalecer a máfia! Sem concorrência não existe preço melhor ao consumidor! (Wesley Barros)

Ideia péssima. Mais uma vez decisões que não favorecem a vida do cidadão e contribuinte. (Euceni Cordeiro de Paula)