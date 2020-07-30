Luta contra a Covid em UTI do ES: leitores comentam reportagem especial

Equipe durante a manobra chamada pronar. Essa manobra ajuda o paciente a respirar melhor Crédito: Carlos Alberto Silva

Na reportagem especial, é nítida a determinação de todos os envolvidos para salvar vidas. O material também mostra a comoção de parentes dos pacientes internados, que não podem estar ao lado de seus entes queridos durante a internação, e a alegria das pessoas que se recuperaram da doença, como é o caso e Levi Passos, 53 anos.

“As pessoas precisam ter empatia. Têm que sentir o que pode acontecer com ao outro ao ser contaminado e pensar, principalmente, nos profissionais de saúde, que estão longe da família e sendo infectados”, contou à reportagem.

ASSISTA AO DOCUMENTÁRIO

Your browser does not support the video tag.

A reportagem especial sensibilizou os leitores de A Gazeta sobre a luta contra o novo coronavírus travada nos hospitais do Espírito Santo todos os dias, que requer muita dedicação dos profissionais de saúde. Muitos cobraram mais valorização às categorias e fizeram apelos para que a população do Estado não abandone as medidas de segurança sanitária. Confira alguns comentários:

Obrigada, A Gazeta, por tentar mostrar às pessoas o quanto os profissionais da saúde estão batalhando desde o início da pandemia para salvar vidas, não só de outras enfermidades que sempre existiram, mas agora também de uma pandemia, trabalho dobrado! Só sabe o que eles estão passando dentro dos hospitais quem está na pele ou quem tem amigos na área... Não ter tempo muitas vezes nem para tomar uma água, comer, ir ao banheiro... enquanto isso um monte de gente por aí dizendo que é só uma gripezinha. Que é só uma doencinha. Que a mídia quer botar o terror. Gostaria que essas pessoas passassem uma semana trabalhando em uma UTI lotada de pacientes com Covid para ver se abre a mente. Temos que ter mais empatia. E diminuir a carga desses profissionais evitando a proliferação do coronavírus. Colocar-se no lugar do outro nunca foi tão necessário! (Ranessa Fernandes)

Deus abençoe esses médicos e enfermeiros! Linda homenagem do repórter Carlos Alberto Silva, me fez chorar aqui. Tenho vários parentes na linha de frente da Covid. Meu esposo trabalha dentro de um hospital particular gerenciando vagas para esses pacientes! (Yasnaia Correa)

Que linda reportagem! Parabéns pelo trabalho, Carlos Alberto Silva. Gratidão e orgulho desses profissionais. Será que eu chorei? (Josiane Ferreira)

Sei bem o que é isso. Minha irmã ficou internada na UTI do Hospital Silvio Ávidos, em Colatina, e veio a falecer dia 2, faz um mês. Meu Deus, esta é a triste realidade que estamos enfrentando, tanto profissionais de saúde quanto familiares. Tenho orado muito por todos. (Leamara Fernandes)

Emocionante, parabéns pela reportagem! Parabéns aos profissionais de saúde... vamos sair dessa! (Ana Paula Ishisake)

Muito sofrimento e muita dor para ambas as partes que infelizmente têm que passar por isso. Que Jesus dê força a todos. (Regina Bermudes)

Que Deus abençoe grandemente a todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente e os que estão cuidando da limpeza também. (Sandra Andreassa)

Deus abençoe cada um que está trabalhando nos hospitais, desde o profissional de limpeza a enfermeiros, médicos etc.... que os livres do mal, em nome de Jesus. (Marilza Lombardi)

Todo meu respeito e aplausos. A Gazeta, seria interessante fazer algumas postagens sobre os técnicos de enfermagem, né?! Tema maravilhoso. O que acham?! (Lorran Dantas)

Não é somente na PANDEMIA.... É todos os dias os profissionais atuam com isso aí... Lidam com vidas, além de tudo merecem valorização e respeito. E a valorização não somente nesse período..mas daqui por diante e aprendam que sem a equipe de enfermagem nenhum hospital funciona. (Rebeca Andrade)

Triste essa desvalorização… Acho que a galera que trabalha em supermercados também merecia um pouco de reconhecimento… (Fabio Rangel)

Queria que os enfermeiros tivessem a mesma valorização e respeito que um médico tem. Infelizmente essa realidade está longe de acontecer, todos ali lutam pela vida e só vejo médicos sendo exaltado. Poucos sabem, mas quem fica do lado do paciente, quem cuida, quem presta todo o cuidado integral ao paciente somos nós, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Triste ver que para muitos somos apenas um montante… (Nayara Lorenzoni)

Bem complicado ficar de frente com esse vírus. Não é fácil lidar com essa realidade. Queria muito que a vacina fosse criada. Deus cuide de quem está nessa linha de frente. (Gerusa Jacob)

Sem dúvida os profissionais mais corajosos e que vivem em condições muitas vezes inadequadas. São heróis! (Bruno Figueiredo)

A valorização tem que se dar também no salário. Quando vemos ministros e políticos recebendo supersalários e cheios de vantagens e mordomias com nosso dinheiro, deveríamos fazer um paralelo com o trabalho do pessoal da saúde. (Isabel Pereya Morosky)

Tomara que os irresponsáveis que se aglomeram, que não usam máscaras, vejam como é difícil. (Isabel Ricca)

Só assim para ver se as pessoas se conscientizam do uso de máscaras. (Ivone Scalzer)

Mas o povo não está nem aí… E pior, anunciaram aí que o índice de infectados caiu, pronto. Você vai nos calçadões e encontra todo o tipo de gente de novo. (Nildo Barbosa)

Tem gente pensando em show... mostra o documentário na TV em horário nobre para ver se o povo acorda. (Luciana Stang Garcia)

Tem gente que parece que vive no mundo da lua, só pode, vê uma matéria dessa e não aceita a realidade que estamos vivendo. Melhor entender que o mundo não é um mar de rosas, que também existem os espinhos! (Lenilda Neitzel)

Deus abençoe estas pessoas que estão dando de tudo para ajudar nossa amigos e parentes doentes. (Regina Tiburcio Vieira Facco)