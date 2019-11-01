"Fala de Eduardo Bolsonaro atrapalha o Brasil a progredir", diz leitor

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados

"Se a esquerda radicalizar a esse ponto, vamos precisar dar uma resposta. E essa resposta pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada via plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada", afirmou.

O Ato Institucional número 5, editado pelo presidente Artur da Costa e Silva em 1968, fechou o Congresso Nacional, permitiu a cassação de mandatos de políticos e o afastamento de juízes e autorizou que prisões fossem feitas sem direito a habeas corpus.

As falas de Eduardo Bolsonaro geraram uma imensa reação negativa. O próprio presidente da República desautorizou o filho , em entrevista na saída do Palácio do Planalto. "Não apoio. Quem quer que seja que fale em AI-5 está sonhando. Está sonhando, está sonhando. Não quero nem ver notícia nesse sentido aí", disse.

Parlamentares de oposição moveram a ação no Supremo Tribunal Federal (STF) e pedem que Eduardo seja condenado por incitação e apologia ao crime, além de ato de improbidade administrativa, o que pode levar à perda de cargo do filho do presidente Jair Bolsonaro. Também há um pedido de cassação na Câmara dos Deputados.

Depois de ampla repercussão contrária às declarações, Eduardo Bolsonaro pediu desculpas por suas falas e negou a defesa de um novo ato, em nova entrevista à TV.

As defesas do autoritarismo do deputado repercutiram também entre os leitores de A Gazeta. Confira alguns comentários:

As declarações de Eduardo Bolsonaro, para deleite da patrulha digital pró-clã Bolsonaro - e recebida com indignação por todas as instituições que ainda têm um pouco de raciocínio lógico - nada mais são do que repetições de um dos discursos costumeiros do presidente, quando ele era deputado. E agora, como antes, nada acontecerá na Câmara Federal, pois onde não há decoro não pode haver quebra do mesmo. (Geraldo Nardi)

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O que o Eduardo Bolsonaro falou só atrapalha o pai dele, Jair Messias Bolsonaro, a governar o Brasil, e atrapalha o Brasil a progredir e ir pra frente. (Juraci Pereira da Silva)

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Esse povo não estudou História, por isso defendem a ditadura. (Vanessa Peirotti)

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PT, PCdoB e PSOL não querem a ditadura, mas apoiam todos os países com ditadores.Vai entender. (Wemerson Rodrigues)

Como alguém em sã consciência pode desejar qualquer tipo de ditadura? Ditadura é algo terrível! Meu Deus! (Jorge Rodrigues Neto)

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A fala do deputado Eduardo Bolsonaro foi expressada como uma remota possibilidade, tendo em vista o caos da classe política de oposição junto com alguns canais de comunicação, que estão secos para tomar o poder! (Gilberto Franco Barroso)

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A pior ditadura é a que vem disfarçada de democracia. Estamos sob uma ditadura do Legislativo e do Judiciário corruptos, poucos têm a clareza a esse respeito. Por falar nisso, o Gilmar Mendes acaba de soltar o casal Garotinho, eita, que democracia boa! (Alex Romualdo)

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Melhor na mão do exército que na mão da esquerda! (Marcelo Matos)

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A ditadura do PT foi insuportável: a polícia investigou o partido, políticos foram condenados, a imprensa não foi impedida de criticar e a última presidente petista foi impeachmada. Foi terrível mesmo. (Renato Luiz Rodrigues)

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Votei e voto no Bolsonaro, mas tem que deixar ele trabalhar em paz. Será que o filho tem consciência do que falou? (Carlos Lopes)

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É lamentável um ser dentro da política desconhecer a Constituição. (Sandra Almeida)

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São os primeiros a falar de ditadura de esquerda, mas também são os primeiros a de fato implantar ditadura de direita com o pretexto que é para proteger o Brasil da mobilização popular e de grupos de esquerda. Já fizeram isso no passado e ameaçam fazer no futuro de novo. (Lucas Magevski Boles)

Eduardo Bolsonaro fez um cálculo do custo político e criou mais uma polêmica para desviar o foco da “Casa Nº 58”. Ele sabe que isso dará em nada mas o foco está sendo desviado. (José Ferreira de Souza Filho)

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No Brasil, ultimamente deputado federal ou estadual pode falar todas as mazelas e insanidades e fica por isso mesmo, porque não tem uma Justiça séria. E deputado que coloca filha com arma, fazendo apologia à violência e acha isso normal? Vou esperar o que do nosso Brasil? (Andre Varao)

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