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Após falar de AI-5

'Não tenhais medo', diz Eduardo Bolsonaro em nova referência à ditadura

O líder do PSL na Câmara, Eduardo Bolsonaro (SP), filho do presidente da República e alvo de críticas após defender um novo AI-5 caso a esquerda se radicalize, insistiu em discurso com uma publicação em rede social

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 14:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 14:49
Eduardo Bolsonaro Crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados
Alvo de críticas após defender um novo AI-5 caso a esquerda se radicalize, o líder do PSL na CâmaraEduardo Bolsonaro (SP), filho do presidente da República, insistiu em referências à ditadura militar na tarde desta quinta-feira (31) com uma publicação em rede social. 
"Se você está do lado da verdade, NÃO TENHAIS MEDO!", escreveu Eduardo em sua conta no Facebook. 
A mensagem foi acompanhada de um vídeo no qual o então deputado Jair Bolsonaro exalta o primeiro militar reconhecido pela Justiça brasileira como torturador, o coronel Brilhante Ustra.
Bolsonaro fez homenagem a Ustra durante a sessão da Câmara que autorizou o processo de impeachment de Dilma Rousseff.

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