'Não tenhais medo', diz Eduardo Bolsonaro em nova referência à ditadura

Alvo de críticas após defender um novo AI-5 caso a esquerda se radicalize, o líder do PSL na Câmara, Eduardo Bolsonaro (SP), filho do presidente da República, insistiu em referências à ditadura militar na tarde desta quinta-feira (31) com uma publicação em rede social.
"Se você está do lado da verdade, NÃO TENHAIS MEDO!", escreveu Eduardo em sua conta no Facebook.
A mensagem foi acompanhada de um vídeo no qual o então deputado Jair Bolsonaro exalta o primeiro militar reconhecido pela Justiça brasileira como torturador, o coronel Brilhante Ustra.
Bolsonaro fez homenagem a Ustra durante a sessão da Câmara que autorizou o processo de impeachment de Dilma Rousseff.