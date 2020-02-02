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  • Estado quer mudar sistema de cobrança automática do pedágio na 3ª Ponte
Leonel Ximenes

Estado quer mudar sistema de cobrança automática do pedágio na 3ª Ponte

Proposta da agência reguladora  é alterar a frequência de leitura das praças de pedágio, inclusive na Rodovia do Sol, por meio de instalação de novas antenas para que possam reconhecer também os TAGs utilizados nas rodovias federais, como na BR-101

Publicado em 02 de Fevereiro de 2020 às 05:00

Públicado em 

02 fev 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Praça de pedágio da Terceira Ponte: cobrança automática atualmente é aceita apenas pelo TAG da Rodosol Crédito: Fernando Madeira
A Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) quer mudar o sistema de cobrança automática de pedágio na Terceira Ponte e na Rodovia do Sol, ambos operados pela Rodosol. O Estado quer que outros dispositivos eletrônicos de cobrança também sejam aceitos nas cabines de cobrança na via expressa, e não apenas o TAG operado pela concessionária da rodovia, que tem exclusividade.
Dessa forma, motoristas de todo o país, se tiverem outros dispositivos eletrônicos, poderão passar direto pelas cabines automáticas da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol, o que atualmente não é possível.

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Segundo a agência reguladora, a proposta é alterar a frequência de leitura das praças de pedágio por meio de instalação de novas antenas para que possam reconhecer também os TAGs utilizados nas rodovias federais, como na BR-101.

TAGS EM OPERAÇÃO NO PAÍS

Alguns dos TAGs disponíveis no país são: Sem Parar, ConectCar, Auto Expresso, Move Mais, Veloe e Via Fácil, entre outros sistemas eletrônicos de cobrança de pedágio.
A ARSP resolveu abrir consulta pública para receber sugestões dos consumidores sobre novos dispositivos eletrônicos de pedágio. O prazo para as contribuições termina no dia 14 de fevereiro. Mais informações pelo site https://arsp.es.gov.br/consultas-publicas.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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