Estado quer mudar sistema de cobrança automática do pedágio na 3ª Ponte

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) quer mudar o sistema de cobrança automática de pedágio na Terceira Ponte e na Rodovia do Sol
, ambos operados pela Rodosol
. O Estado quer que outros dispositivos eletrônicos de cobrança também sejam aceitos nas cabines de cobrança na via expressa, e não apenas o TAG operado pela concessionária da rodovia, que tem exclusividade.
Dessa forma, motoristas de todo o país, se tiverem outros dispositivos eletrônicos, poderão passar direto pelas cabines automáticas da Terceira Ponte e da Rodovia do Sol, o que atualmente não é possível.
Segundo a agência reguladora, a proposta é alterar a frequência de leitura das praças de pedágio por meio de instalação de novas antenas para que possam reconhecer também os TAGs utilizados nas rodovias federais, como na BR-101.
Alguns dos TAGs disponíveis no país são: Sem Parar, ConectCar, Auto Expresso, Move Mais, Veloe e Via Fácil, entre outros sistemas eletrônicos de cobrança de pedágio.
A ARSP resolveu abrir consulta pública para receber sugestões dos consumidores sobre novos dispositivos eletrônicos de pedágio. O prazo para as contribuições termina no dia 14 de fevereiro. Mais informações pelo site https://arsp.es.gov.br/consultas-publicas
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