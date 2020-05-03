  • 'Você sempre pode melhorar', diz Lewis Hamilton sobre tropeços na F1
Hexacampeão

'Você sempre pode melhorar', diz Lewis Hamilton sobre tropeços na F1

Mesmo faturando 11 provas na temporada de 2019, o piloto da Mercedes revelou que não se mostra acomodado com seu desempenho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2020 às 12:22

Publicado em 03 de Maio de 2020 às 12:22

Lewis Hamilton chegou ao sexto título mundial de Fórmula 1 e está a um de Michael Schumacher
Lewis Hamilton chegou ao sexto título mundial de Fórmula 1 e está a um de Michael Schumacher Crédito: Divulgação/Mercedes
O inglês Lewis Hamilton, piloto da Mercedes que é hexacampeão da Fórmula 1, revelou que não se mostra acomodado com seu desempenho na categoria. Em entrevista ao Sky Sports publicada no site oficial da Fórmula 1, Hamilton foi questionado sobre os futuros objetivos na categoria e enfatizou sua busca pela perfeição.
"Você sempre pode melhorar. Não vencemos todas as corridas no ano passado. Há áreas em que tropeçamos", disse ele, que faturou 11 provas na temporada de 2019.

Hamilton citou alguns itens que podem ser otimizados por ele no dia a dia. "Como motorista, como posso melhorar a comunicação com minha equipe, mecânicos e os caras da fábrica? Mas também como motorista, (como) posso oferecer melhores desempenhos?".
Por fim, o hexacampeão citou alguns problemas que podem afetar sua performance no futuro. "Todos os anos, e mesmo durante a temporada, a técnica está evoluindo. Este ano, por exemplo, temos os mesmos pneus do ano passado, mas, no ano passado, o ano todo foi um problema. Ainda existem técnicas sutis que vou precisar adaptar."

