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Fórmula 1

Lewis Hamilton vai faturar R$ 400 milhões por renovação com a Mercedes

Piloto inglês estenderá o vínculo com a equipe britânica por mais duas temporadas. Assim, o hexacampeão poderá ultrapassar Schumacher em mundiais - o alemão tem sete

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 20:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 20:07
Hamilton está em vias de assinar um novo contrato de R$ 400 milhões com a Mercedes Crédito: Divulgação/Mercedes
Lewis Hamilton está em um estágio avançado para assinar uma nova extensão de contrato de dois anos com a Mercedes, de acordo com Gazzetta dello Sport, mantendo-o na equipe até o final de 2022.
O contrato atual de Hamilton termina na conclusão da temporada 2020. No final de 2019, ele estava fortemente cogitado para uma mudança para a Ferrari em 2021.
Mas isso não parece o caso agora, depois que a Scuderia anunciou em dezembro que Charles Leclerc vai estar lá até o final de 2024.
Luigi Perna escreveu na edição de sexta-feira do Gazzetta dello Sport: Enquanto isso, Lewis Hamilton está discutindo com a Mercedes a renovação de seu contrato, escreveu Perna. A negociação, que fará Hamilton prolongar sua estadia até o final de 2022, está em um estágio avançado, e vale cerca de 45 milhões de euros (cerca de R$ 209 milhões) por ano com bônus.
Assim como Leclerc comprometeu seu futuro com a Ferrari, Max Verstappen foi anunciado para permanecer na Red Bull até o final de 2023.
Se Hamilton assinar uma prorrogação do contrato e permanecer na Mercedes, seria outro nome a ser adicionado à lista de pilotos confirmados para a temporada de 2021, ao lado de Leclerc, Verstappen, Esteban Ocon na Renault e Sergio Perez na Racing Point.
Com informações do portal Terra

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