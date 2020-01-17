Lewis Hamilton vai faturar R$ 400 milhões por renovação com a Mercedes

Hamilton está em vias de assinar um novo contrato de R$ 400 milhões com a Mercedes Crédito: Divulgação/Mercedes

Lewis Hamilton está em um estágio avançado para assinar uma nova extensão de contrato de dois anos com a Mercedes, de acordo com Gazzetta dello Sport, mantendo-o na equipe até o final de 2022.

O contrato atual de Hamilton termina na conclusão da temporada 2020. No final de 2019, ele estava fortemente cogitado para uma mudança para a Ferrari em 2021.

Mas isso não parece o caso agora, depois que a Scuderia anunciou em dezembro que Charles Leclerc vai estar lá até o final de 2024.

Luigi Perna escreveu na edição de sexta-feira do Gazzetta dello Sport: Enquanto isso, Lewis Hamilton está discutindo com a Mercedes a renovação de seu contrato, escreveu Perna. A negociação, que fará Hamilton prolongar sua estadia até o final de 2022, está em um estágio avançado, e vale cerca de 45 milhões de euros (cerca de R$ 209 milhões) por ano com bônus.

Assim como Leclerc comprometeu seu futuro com a Ferrari, Max Verstappen foi anunciado para permanecer na Red Bull até o final de 2023.

Se Hamilton assinar uma prorrogação do contrato e permanecer na Mercedes, seria outro nome a ser adicionado à lista de pilotos confirmados para a temporada de 2021, ao lado de Leclerc, Verstappen, Esteban Ocon na Renault e Sergio Perez na Racing Point.