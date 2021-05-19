Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Seleção de basquete vai ao Pré-Olímpico com capixabas Didi e Varejão
Competição no fim de junho

Seleção de basquete vai ao Pré-Olímpico com capixabas Didi e Varejão

O técnico croata Aleksandar Petrovic divulgou nesta quarta-feira a pré-lista de convocados para o Pré-Olímpico de Split, na Croácia, entre os dias 29 de junho e 4 de julho

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 16:00

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

19 mai 2021 às 16:00
Montagem de Anderson Varejão ao lado de Didi, ambos prestes a arremessar uma bola, com a camisa da Seleção Brasileira de basquete durante um jogo
Anderson Varejão e Didi foram os representantes capixabas no draft da NBA Crédito: Divulgação/FIBA
O técnico croata Aleksandar Petrovic divulgou nesta quarta-feira a pré-lista de convocados para o Pré-Olímpico de Split, na Croácia, entre os dias 29 de junho e 4 de julho, quando o Brasil buscará uma vaga na Olimpíada de Tóquio-2020, adiada em um ano por causa da pandemia do novo coronavírus. Ao todo, 25 jogadores fazem parte da listagem.
Os atletas passarão por todos os protocolos de saúde da Fiba contra a Covid-19, como os testes PCR, trâmites burocráticos e também estão na lista de vacinados do Time Brasil para os Jogos Olímpicos, mesmo com o Brasil ainda em busca da vaga, com vacinação para atletas que estão no Brasil. A lista final com os 16 nomes que irão se apresentar será divulgada nas próximas semanas.
O Brasil estreia no Pré-Olímpico diante da Tunísia, no dia 29 de junho, e no dia 30 encara a Croácia. Os dois primeiros do mini-grupo avançam para encarar nas semifinais os dois primeiros entre Rússia, Alemanha e México, em jogo único. O torneio será decidido no dia 4 de julho e apenas o campeão garante um lugar em Tóquio-2020.
A lista de Petrovic conta com nomes jovens como Yago, Caio Pacheco, Gui Santos, Didi, Márcio e Georginho e também experientes como Anderson Varejão, Alex Garcia, Marquinhos e Marcelinho Huertas. Vivendo a sua melhor temporada na NBA, Raulzinho também está na pré-lista de 25 atletas.
Nas próximas semanas, a CBB também irá divulgar toda a programação, com datas de apresentação, treinos e demais trâmites até a estreia no Pré-Olímpico de Split.
Confira a pré-lista da seleção de basquete para o Pré-Olímpico:
  1. Anderson Varejão;
  2. Augusto Lima;
  3. Alexey Borges;
  4. Alex Garcia;
  5. Bruno Caboclo;
  6. Cristiano Felício;
  7. Caio Pacheco;
  8. Didi Louzada;
  9. Guilherme Santos;
  10. George de Paula;
  11. Jhonatan Luz;
  12. Lucas Dias;
  13. Lucas Mariano;
  14. Léo Demétrio;
  15. Léo Meindl;
  16. Márcio Henrique;
  17. Marquinhos;
  18. Marcelinho Huertas;
  19. Raulzinho;
  20. Rafael Luz;
  21. Rafael Hetsheimeir;
  22. Rafael Mineiro;
  23. Scott Machado;
  24. Vitor Benite;
  25. Yago dos Santos.

Veja Também

Documentário "É Capixaba - a História do Surfe no ES” será exibido na França

Capixaba ex-Vilavelhense assina primeiro contrato com o Atlético-MG

Atletas capixabas começam a ser vacinados para Olimpíadas de Tóquio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política espírito santo Esportes Tóquio Olimpíadas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados