Seleção de basquete vai ao Pré-Olímpico com capixabas Didi e Varejão

Anderson Varejão e Didi foram os representantes capixabas no draft da NBA Crédito: Divulgação/FIBA

O técnico croata Aleksandar Petrovic divulgou nesta quarta-feira a pré-lista de convocados para o Pré-Olímpico de Split, na Croácia, entre os dias 29 de junho e 4 de julho, quando o Brasil buscará uma vaga na Olimpíada de Tóquio-2020, adiada em um ano por causa da pandemia do novo coronavírus . Ao todo, 25 jogadores fazem parte da listagem.

Os atletas passarão por todos os protocolos de saúde da Fiba contra a Covid-19, como os testes PCR, trâmites burocráticos e também estão na lista de vacinados do Time Brasil para os Jogos Olímpicos, mesmo com o Brasil ainda em busca da vaga, com vacinação para atletas que estão no Brasil. A lista final com os 16 nomes que irão se apresentar será divulgada nas próximas semanas.

O Brasil estreia no Pré-Olímpico diante da Tunísia, no dia 29 de junho, e no dia 30 encara a Croácia. Os dois primeiros do mini-grupo avançam para encarar nas semifinais os dois primeiros entre Rússia, Alemanha e México, em jogo único. O torneio será decidido no dia 4 de julho e apenas o campeão garante um lugar em Tóquio-2020.

A lista de Petrovic conta com nomes jovens como Yago, Caio Pacheco, Gui Santos, Didi, Márcio e Georginho e também experientes como Anderson Varejão, Alex Garcia, Marquinhos e Marcelinho Huertas. Vivendo a sua melhor temporada na NBA, Raulzinho também está na pré-lista de 25 atletas.

Nas próximas semanas, a CBB também irá divulgar toda a programação, com datas de apresentação, treinos e demais trâmites até a estreia no Pré-Olímpico de Split.

Confira a pré-lista da seleção de basquete para o Pré-Olímpico: