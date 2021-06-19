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Copa América

Seleção começa rotina de dias livres com treino à noite e folga prevista

A equipe não entrará em campo na próxima rodada da Copa América, já que a chave tem cinco seleções e uma delas obrigatoriamente folga
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 jun 2021 às 16:30

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 16:30

A seleção brasileira treina na Granja Comary
A seleção brasileira treina na Granja Comary Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Os jogadores da seleção brasileira voltaram nesta sexta-feira (18) para a Granja Comary, em Teresópolis, dia seguinte da goleada por 4 a 0 sobre o Peru pela segunda rodada da Copa América. O jogo foi no estádio Nilton Santos, na capital do Estado. A equipe não entrará em campo na próxima rodada, já que a chave tem cinco seleções e uma delas obrigatoriamente folga, e por isso se prepara para alguns dias livres no calendário.
A CBF divulgou que não haverá treino no domingo, por exemplo. Apesar da folga, o elenco não poderá deixar a Granja Comary por causa dos protocolos de saúde referentes à pandemia. A seleção volta a campo no dia 23, às 21h, contra a Colômbia, novamente no Nilton Santos.
Os 11 titulares e também Everton Ribeiro e Richarlison, que entraram no intervalo, realizaram apenas trabalhos regenerativos na Granja Comary sob o comando do preparador físico Ricardo Rosa. Entre os restantes foi disputado um treinamento técnico em espaço reduzido já no período da noite. De um lado, Weverton, Marquinhos, Douglas Luiz, Lucas Paquetá e Vini Jr; e de outro Alisson, Emerson, Renan Lodi, Casemiro e Roberto Firmino.
O zagueiro Felipe não participou de nenhuma dessas atividades. Ele sofreu uma entorse no joelho direito mesmo sem entrar em campo, foi cortado do jogo desta quinta e agora ficará em observação e tratamento com fisioterapeutas da seleção, por enquanto sem perspectiva de corte.

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